König Charles' Entscheidung heizt Spekulationen um baldige royale Verlobung an

Dass die Freundin eines Mitglieds der britischen Königsfamilie kürzlich in einer Kutsche sitzen durfte, sorgt für Spekulationen. Grant Harrold , früherer Butler im Palast, sieht darin ein Zeichen, dass König Charles die neue Beziehung seines Neffen Peter Phillips befürwortet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester Harriet Sperling liiert. Die Kutschenfahrt beim Pferderennen in Ascot signalisiere "vollkommene Akzeptanz" und dass "sie eine offizielle Partnerin ist", zitiert das Magazin Marie Claire Harrold und fragt: "Steht eine königliche Verlobung bevor?".

Harriet Sperling und Peter Phillips in Ascot

© Photo by Chris Jackson/Getty Images

Im vergangenen Jahr hatte Sperling Marie Claire zufolge zwar schon an der Veranstaltung teilgenommen, sei aber noch nicht mit einer Kutsche vorgefahren.

Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.

Peter Phillips ist zwar Mitglied der Königsfamilie, vertritt sie aber nicht und besitzt auch keinen Titel. In der Vergangenheit hatte er etwa mit einem Werbespot für Milch im chinesischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt.

Seine Ex-Frau Autumn lernte Phillips 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen. 2008 heirateten sie in der St. George's Chapel in Schloss Windsor.