Ex-Gärtner: Dieser Kommentar Montagfrüh zeigte, wer König Charles wirklich ist

Doch selbst, wenn der Monarch selbst "Profi" auf dem Gebiet ist, ist er doch auf Unterstützung angewiesen. Jack Stooks etwa arbeitete dem Magazin OK! zufolge 21 Jahre lang als Gärtner für Charles. Demnach sei er bis 2024 auf dessen westenglischem Landsitz Highgrove tätig gewesen. Rückblickend betrachtet sei er von der dort herrschenden "Normalität" überrascht gewesen. Zu Beginn sei es noch "ziemlich seltsam", vom König angeleitet zu werden. Doch der Monarch bewies offenbar, den Überblick zu haben. "Er war die ganze Zeit über am Ball. Wenn er am Wochenende nach Hause kam, war er im Garten und überprüfte, was getan und was nicht getan worden war", zitiert OK! Stooks.

Der am 6. Mai 2023 gekrönte König Charles III. ist für seine Naturliebe bekannt. Charles gilt als leidenschaftlicher Gärtner, der sich für den ökologischen Landbau und die Förderung der Artenvielfalt ebenso einsetzt wie für den Kampf gegen den Klimawandel. Im Jahr 1986 verriet er in einem Interview, dass er mit Pflanzen spreche.

"Befriedigendes Gefühl"

Montagmorgen habe er dem dem Magazin zufolge "oft eine Bemerkung gemacht, die sein wahres Ich" gezeigt habe. "Er sagte dann: 'Dies muss gemacht werden, das muss auch gemacht werden'", so Stooks. "Es war also wirklich gut zu wissen, dass man für jemanden arbeitet, der alles in sich aufnimmt. Er interessierte sich für den Garten und wusste, was vor sich ging. So hatten wir alle das befriedigende Gefühl, etwas richtig zu machen und zu wissen, dass die Person, der der Garten gehört, ihn genießt und bewundert."

Übrigens: Reich dürfte man als Gärtner oder Gärtnerin im Palast nicht unbedingt werden. 2021 hatte die inzwischen verstorbene Königin Queen Elizabeth II. nach einer Person, die sich um den Park um Schloss Windsor kümmert, gesucht. Das ging damals aus einer Stellenanzeige auf der Webseite des Royal Household hervor. Es gehe darum, Gärten zu betreuen, "die Tausende bewundern werden", hatte es in der Job-Beschreibung, in der auch ein Führerschein als Mindestqualifikationen gefordert wurde, geheißen. Gefragt gewesen sei zudem eine "Leidenschaft für die Rasenpflege". Die damals in Aussicht gestellte Bezahlung war allerdings alles andere als königlich: Gerade einmal 19.500 Pfund (rund 22.900 Euro) wurde als Brutto-Jahresgehalt beim Einstieg in Aussicht gestellt.