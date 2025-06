Nachdem Prinzessin Kate vergangene Woche einen geplanten Auftritt beim Pferderennen im englischen Ascot aussetzte, soll sie dem Rampenlicht auch in den nächsten Tagen fernbleiben. Die künftige Königin versuche weiterhin, nach ihrer Krebsbehandlung die richtige Balance zu finden, hieß es nach der Ascot-Absage.

Adelsexpertin Rebecca English von der Daily Mail betont in einem Kommentar, dass man nicht vergessen dürfe, dass es Kate "vor nicht allzu langer Zeit noch wirklich schlecht ging" - "auch wenn sie nach außen hin strahlen mag". Kate werde diese Woche wohl keine offiziellen Termine im Zeichen der Krone mehr wahrnehmen - aber "sehr wahrscheinlich" das Tennisturnier in Wimbledon besuchen, schreibt sie. Das Sportevent findet heuer von 30. Juni bis 13. Juli statt. Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club, dem offiziellen Gastgeber des Turniers.