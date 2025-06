William könnte Rolle, mit der er sich "nicht wohl fühlt", Zara Tindall überstülpen

Prinz William wird eines Tages seinem Vater Charles III. auf den Thron folgen. Auf seine Rolle als König soll William seit Kindheitstagen vorbereitet werden. Der britischen Zeitung Mirror zufolge denke der 43-Jährige auch schon darüber nach, "wie er die königliche Familie revolutionieren und modernisieren" kann. Er überlege etwa, welche Mitglieder der Royal Family sich für bestimmte königliche Aufgaben eignen würden.

"William versteht, wie wichtig Ascot ist"

Themen, die den Pferderennsport betreffen, könnte er einem Bericht der Zeitung Times zufolge an seine Cousine Zara Tindall weitergeben. "Ich habe nie das Gefühl, dass Zylinder und Pferderennen wirklich sein Ding sind, und das hat er auch gesagt. Er hat sich dabei nie wirklich wohl gefühlt", sagte ein Palast-Insider der Times. Eine andere William nahestehende Quelle ergänzte, dass "er versteht, wie wichtig Ascot ist, nicht nur für den Sport, sondern auch für die britische Gesellschaft". William werde sich Mirror zufolge aber "nicht so intensiv um Royal Ascot und das königliche Gestüt in Sandringham kümmern, wie es Monarchen in der Vergangenheit getan haben". Er teile nicht die gleiche Leidenschaft für den Sport wie etwa König Charles und Königin Camilla.