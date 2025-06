Herzogin Sophie: Ihr Spitzname sagt viel über ihren Stand in der Royal Family aus

Im britischen Königshaus gilt sie als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt: Herzogin Sophie - Schwägerin von König Charles. Im vergangenen Jahr hatte Sophie mehrere größere Auftritte für die Royals übernommen. Im Frühjahr 2024 reiste sie als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.

"Geheimwaffe" Sophie Im "Royal Exclusive"-Podcast der Zeitung Sun benannte Presse-Fotograf Arthur Edwards aber das Problem an der Sache: Sophie werde wenig Beachtung geschenkt. Es sei zwar "eine Freude" sei, zu fotografieren, über ihre Arbeit werde in den Medien aber kaum berichtet. Podcast-Moderator Matt Wilkinson hob hervor, dass Sophie gerne als "Geheimwaffe" der Royals bezeichnet werde. Royal-Fotograf Edwards wunderte sich über diesen Spitznamen, der viel aussagt. Denn Sophie setzt sich ein - aber nicht "geheim" - im Gegenteil. Edwards: "Aus irgendeinem Grund veröffentlichen Zeitungen und Fernsehen nichts über sie, sie bringen keine Geschichten. Sie fahren nicht mit nach Indien, wenn sie nach Indien fährt, sie begleiten sie nicht nach Mali oder andere Orte. Es scheint so, als würde über all die gute Arbeit, die sie leistet, nicht berichtet werden."

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Edward, Herzogin Sophie

Sophie und Ehemann Prinz Edward würden sich aber gut in die Royal Family einfügen. Altersmäßig stehen sie zwischen Prinz William und Prinzessin Kate in ihren 40ern und Charles und Camilla in ihren 70ern, so Adelskommentatorin Brontë Coy. Außerdem sorgten sie für eine "demografische Erweiterung" im Palast und würden hart arbeiten. Im Jänner feierte Sophie ihren 60. Geburtstag. Sehen Sie hier das Podcast-Gespräch: