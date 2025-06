Mit einem Mythos zumindest kann man aufräumen. Bei Großbritanniens berühmtestem Pferderennen in Ascot sind Hüte zwar an vielen Stellen Pflicht, aber nicht an allen. Tausende Besucherinnen und Besucher strömten diese Woche bis zu der Rennbahn westlich von London. Der Dresscode von Royal Ascot gilt als legendär. Frauen mit extravagantem Kopfschmuck, der an Blumenbouquets oder Zuckerwatte erinnert? Sah man alles. Königin Camilla hatte sich zum Auftakt für einen hellen Hut mit einem Motiv entschieden, das an Federn oder Blätter erinnert.

"Ein sehr langer Tag in der Hitze"

Die britische Körperspracheexpertin Judi James analysierte Williams Solo-Auftritt am 18. Juni. "Während sein Vater, der König, sich fröhlich mit den Gästen in der Kutsche unterhielt und dabei einige lebhafte, gut gelaunte körpersprachliche Äußerungen von sich gab, schien William sich ruhig zurückzulehnen und eine leicht gebeugte Haltung einzunehmen. Er wirkte gedämpft und eher nachdenklich, ohne Kate an seiner Seite", sagte sie im Gespräch mit der Zeitung Express. William könnte Kate gar selbst ermutigt haben, zuhause zu bleiben. "Oft ist es der liebende Partner, der einen dazu drängt, es nach einer Krankheit nicht zu übertreiben", so James. Und: "Es ist ein sehr langer Tag in der Hitze und ein Ereignis, bei dem man mehr mit anderen Menschen interagieren muss als etwa bei Trooping of the Colour (...). Es dürfte eine sehr vernünftige Idee gewesen sein, Ascot auszulassen, aber es ließ William mit einem eher traurigen Ausdruck in den Augen zurück. Williams breites, strahlendes Grinsen, das er zeigte, als sie das letzte Mal bei dem Ereignis an seiner Seite war, sah man jetzt nicht."

Kate hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt. Kate sei dem Vernehmen nach enttäuscht, dass sie nicht gemeinsam mit ihrem Mann und dem Königspaar an dem wichtigen sozialen und sportlichen Ereignis teilnehmen werde, meldete PA nach Kates Ascot-Absage. Besucher und Besucherinnen des Pferderennens hätten gehofft, sie dort zu sehen.

Kate zeigte sich am vergangenen Wochenende mit den Kindern

Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf. Im Jänner gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein.

Erst am vergangenen Wochenende zeigte sie sich mit den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) bei der Parade Trooping the Colour. Am Montag besuchte sie eine Zeremonie des Hosenbandordens in Windsor. Auch Kates Schwiegervater Charles hatte Anfang 2024 öffentlich gemacht, dass er wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Um welche Art von Krebs es sich handelt, ist auch hier nicht bekannt.