Kümmerte sich um Mama Kate: Charlottes liebenswürdige Wimbledon-Aktion

Über einen herzlichen Empfang durften sich Prinz William und Prinzessin Kate am Sonntag beim Herren-Finale in Wimbledon freuen. Der Prince und die Princess of Wales nahmen kurz vor Beginn der Partie von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in der ersten Reihe der Royal Box am Centre Court Platz. An ihrer Mitte saßen Sohn Prinz George (11) und Tochter Prinzessin Charlotte (10). Die Zuschauer und Zuschauerinnen erhoben sich und applaudierten im Stehen.