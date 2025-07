Prinzessin Kate bekam in Wimbledon von 8-jähriger Lydia einen guten Rat

Am Samstag war es soweit: Die britische Prinzessin Kate zeigte sich zum ersten Mal in diesem Jahr bei den Wimbledon Championships. Andächtig hatte Iga Świątek der Gratulation der künftigen Königin für ihren ersten Wimbledon-Triumph. Nicht etwa, dass sie mit dem unglaublichen 6:0, 6:0 gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova Tennis-Geschichte geschrieben hatte, hinterließ die Polin überwältigt. Sondern das Gespräch mit der Princess of Wales vor der Terrasse im ehrwürdigen All England Club. "Seit ich ein Kind bin, bin ich ein großer Fan der königlichen Familie", berichtete Świątek der dpa zufolge hinterher mit einem Lächeln und erklärte, warum sie sich an keine Details mehr erinnern konnte. "Ich wollte einfach keinen Fauxpas machen und mich gut benehmen."