Wind enthüllt mehr als gewollt: Lindsey Vonn kämpft mit brenzliger Mode-Panne

Sobald sich Stars und Sternchen auf einem roten Teppich präsentieren, richtet sich das Augenmerk meist auf die dargebotenen Outfits. Aktuell sorgt Lindsey Vonn mit ihrem gewagten Kleid für Gesprächsstoff, mit dem sie sich diese Woche bei der Verleihung der ESPY'S in Los Angeles zeigte.

Lindsay Vonn von Wind überrascht

Der Ski-Star erschien am 16. Juli in einem schulterfreien Bandeau-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und hohem Beinschlitz im Dolby Theatre in L.A..

Das raffinierte Dress wäre an sich schon ein Hingucker gewesen - doch offenbar sorgte der Wind dafür, dass Vonn beim Posieren auf dem Red Carpet mehr zeigte, als ihr vermutlich lieb gewesen sein dürfte. Aufnahmen zeigen, wie sie versucht, das Material ihres Kleides festzuhalten - erfolglos, denn plötzlich kam ihr Slip zum Vorschein.

Die Sportlerin war außerdem bemüht, ein gröberes Missgeschick zu vermeiden, indem sie ihre Clutch vor ihr Kleid legte.

Schließlich eilte der US-Amerikanerin sogar ihre Schwester Karin Kildrow zur Hilfe, um ihr beim Richten des Kleides unter die Arme zu greifen (zu sehen hier).