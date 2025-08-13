Skandalbuch-Autor: "Prinz Andrew ärgert der Verlust seines königlichen Status"

Sein einstiges Image als "Lieblingssohn" der verstorbenen Queen Elizabeth II. musste Prinz Andrew gezwungenermaßen Ablegen. Im Rampenlicht steht er wegen seiner Verdienste im Zeichen der Krone längst nicht mehr. Stattdessen beschäftigen seine Skandale die Medien.

Das erst am 14. August erscheinende Buch mit Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" trägt schon vorab zum nächsten Aufschrei bei. Und der dürfte nach Veröffentlichung noch größer werden. Wie von der britischen Boulevardzeitung Daily Mail vorab veröffentlichten Ausschnitten zu entnehmen ist, zeichnet Autor Andrew Lownie darin ein obszönes und statusbezogenes Bild des Prinzen.

"Er kann jetzt nicht mehr seine Uniformen anziehen..."

Im Gespräch mit der Nachrichtenplattform Sky News prangerte Lownie an, bei seinen Recherchen bei den Behörden auf große Geheimhaltung gestoßen zu sein. Er wünsche sich "mehr Verantwortlichkeit seitens der Königsfamilie und mehr Transparenz", so der Autor, der den in Ungnade gefallenen Prinzen auch in Zukunft nicht mehr glänzen sieht. "Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft in der Öffentlichkeit hat. Ich würde sagen, dass auch seine private Zukunft ziemlich begrenzt ist. Ich meine, er lebt in der Royal Lodge, spielt Golf, sieht fern und trifft sich vermutlich mit seinen Enkelkindern ... er lebt das Leben eines Pensionisten", so der Autor zu Sky News. Das dürfte ihn alles nicht allzu sehr stören. "Was ihn am meisten ärgert, ist der Verlust seines königlichen Status", so Lownie. "Das war es, was ihm seine Identität gegeben hat. Er kann jetzt nicht mehr seine Uniformen anziehen und herumstolzieren und sich wichtig machen."