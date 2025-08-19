Michelle Williams dankt Leihmutter für "Wunder unseres kleinen Mädchens"

Dass die US-Schauspielerin Michelle Williams heuer zum vierten Mal Mutter geworden sein soll, hatte das Magazin People schon im April berichtet. In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel bestätigte sie jetzt selbst, dass sie nochmal Nachwuchs bekommen hat - und damit drei Kinder unter fünf Jahren "zuhause" hat. Das jüngste Kind habe nicht sie geboren - sondern eine Leihmutter: "Das Wunder unserer kleinen Tochter verdanken wir Christine. Vielleicht schaust du gerade zu - danke, Christine", sagte William in dem Gespräch mit Gast-Moderatorin Tiffany Haddish. Sehen Sie den Talk hier: