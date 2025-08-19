Michelle Williams dankt Leihmutter für "Wunder unseres kleinen Mädchens"
Dass die US-Schauspielerin Michelle Williams heuer zum vierten Mal Mutter geworden sein soll, hatte das Magazin People schon im April berichtet. In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel bestätigte sie jetzt selbst, dass sie nochmal Nachwuchs bekommen hat - und damit drei Kinder unter fünf Jahren "zuhause" hat. Das jüngste Kind habe nicht sie geboren - sondern eine Leihmutter: "Das Wunder unserer kleinen Tochter verdanken wir Christine. Vielleicht schaust du gerade zu - danke, Christine", sagte William in dem Gespräch mit Gast-Moderatorin Tiffany Haddish. Sehen Sie den Talk hier:
Die 44-Jährige hat bereits eine erwachsene Tochter: Die 19-jährige Matilda stammt aus ihrer Beziehung mit dem 2008 verstorbenen "Brokeback Mountain"-Star Heath Ledger. 2018 wurde bekannt, dass sie heimlich dem amerikanischen Indie-Musiker Phil Elverum das Ja-Wort gegeben hatte. Die Ehe scheiterte wenig später. 2020 heiratete sie Regisseur Thomas Kail. Die beiden sollen sich während der Dreharbeiten zur TV-Serie "Fosse/Verdon" kennengelernt haben.
"Sie könnten nicht glücklicher sein, ihre Familie erweitert zu haben, und Matilda kümmert sich hingebungsvoll um ihre jüngeren Geschwister", zitierte People eine namentlich nicht genannte Quelle. Es ist das dritte gemeinsame Kind von Williams und Kail.
Leihmutterschaft in der Kritik
Eine Leihmutter zu beauftragen, ist in Hollywood nichts Ungewöhnliches. Der Schritt wird aber immer wieder heftig kritisiert: Schauspielerin Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell wurden aufgrund ihrer Entscheidung für Leihmutterschaft kürzlich angefeindet. "Du bist keine Mutter, du bist eine Käuferin", kommentierte jemand ein Foto ihres neugeborenen Mädchens auf Instagram. Auch wurde Collins und McDowell vorgeworfen, sie hätten auch ein Kind adoptieren können. Leihmutterschaft "zu normalisieren, ist beängstigend", schrieb eine weitere Person.
