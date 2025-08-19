Stopp im Spital: Warum ORF-Star Corinna Kamper ihre Geburtstagspläne verwerfen musste

Ihren 31. Geburtstag hätte sich Motorsportexpertin und "Fit mit den Stars"-Turnerin Corinna Kamper dann doch etwas anders vorgestellt. Eine große Tour zum Großglockner wäre geplant gewesen, genau an ihrem Ehrentag wäre die Gipfelbesteigung gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Profitänzer Danilo Campisi, auf dem Programm gestanden.

Doch dann kam alles anders, denn schon seit einigen Tagen ging es Danilo gesundheitlich nicht gut. Die beiden machten sich zwar mit dem Auto auf den Weg, mussten dann aber einen Zwischenstopp im Krankenhaus in Schladming einlegen, Diagnose: Bauchspeicheldrüsenentzündung. Danilo wollte die Bergbesteigung zwar durchziehen, doch Corinna meinte: "Nein, wenn dann am Berg etwas passiert, dann brauchen wir die Bergrettung, das ist noch blöder", erzählte sie dem KURIER.

Campisi selbst haderte schon einige Zeit damit, da die Großglocknerbesteigung eigentlich schon im Vorjahr geplant war. "Es tut mir leid, dass wir das jetzt meinetwegen wieder verschieben müssen, aber damit habe ich mittlerweile auch schon abschließen können. Vorgestern war ich schon etwas traurig. Aber im Nachhinein ist es eine lustige Geschichte zu erzählen, dass der Großglockner wieder verschoben wurde. Und Vorfreude ist ja die schönste Freude, deshalb Großglockner 2026", so Danilo Campisi. Und Corinna fügte hinzu: "Da stehen wir dann schon als Kamper-Campisi oben." Denn im Frühsommer 2026 werden die beiden ihre große Hochzeit feiern. "Wenn du mich fragst, sind wir mit den Vorbereitungen schon fertig", meinte Danilo.

Corinna konnte darüber allerdings nur lachen: "Ich verliere mich auch in Details. Danilo ist mit allem immer gleich zufrieden. Ich habe mit der Hochzeitseinladung drei oder vier Monate herumgetan. Aber heute habe ich das E-Mail bekommen, dass sie zugestellt wird." Konkrete Pläne für die Hochzeitsreise gibt's übrigens noch nicht. "Wir würden gerne einmal eine Safari machen, wir lieben beide auch Tauchen, aber wohin ist noch ziemlich offen."