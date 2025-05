"Dancing Stars": Simone Lugner blüht auf - Danilo Campisi verrät Hochzeitsdatum

Viel Liebe lag am vergangenen Freitag bei "Dancing Stars" in der Luft - alle Paare mussten zu "Love Songs" gleich zweimal aufs Parkett.

"Bei 'Dancing Stars' geht's nicht nur um die Tanzschritte. Es geht auch um die Entwicklung des Promis. Auch, was die Gefühle betrifft. Das ist fast die größere Arbeit, die man aber nicht sieht. Das kostet uns sehr viele Stunden, sehr viele Gespräche, die abseits von den Trainingsstunden stattfinden", so Profi Danilo Campisi, den Simones Entwicklung sehr freut, dazu.

"Ziemlich genau in einem Jahr. Im Mai 2026 ist es so weit." Seine Verlobte würde momentan aufgrund des Dancing-Stars-Stresses einen Großteil der Organisation übernehmen, "aber wir haben uns gestern schon gemeinsam Einladungskarten angeschaut."

Geheiratet wird aber nicht in Italien, sondern in der Steiermark. "Nächstes Jahr habe ich bereits die Hälfte meines Lebens in Österreich gelebt. Und ich werde heuer auch die Staatsbürgerschaft beantragen. Natürlich ist meine Familie in Italien und ich bin dort aufgewachsen, aber ich fühle mich sehr wohl in Österreich und das ist jetzt mein Zuhause", so Campisi.