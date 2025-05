"Dancing Stars": Dieses Paar verpasste Einzug ins Semifinale

Am Freitagabend stand bei der ORF-Show "Dancing Stars" alles im Zeichen der Liebe, denn die Paare tanzten zu "Love Songs". Dabei musste jedes Paar sogar zwei Tänze performen.

Als nächstes waren Andi Wojta und Kati Kallus mit einem an der Reihe. Im Training gab's einen kurzen Schockmoment, als Profitänzerin Kati Kallus mit dem Fuß umknickte. Zum Glück war aber nichts passiert und dem Quickstep am Freitagabend stand nichts im Wege.

"Solide Leistung, aber nicht ganz wie letzte Woche", sagte Jurorin Maria Angelini-Santner . "Im Großen und Ganzen hast du den Quickstep nicht so hingebracht, wie wir das gern gesehen hätten", bemängelte Balázs Ekker.

"Es ist erstaunlich, was dieser grandiose Tänzer aus dir herausholt, das ist hervorragend", machte Schottenberg Danilo Campisi ein Kompliment. Maria Angelini-Santner meinte: "Ich hab mich gerade richtig mit euch gefreut, weil ich gespürt habe, dass du es zum ersten Mal ein bisschen genießen konntest."

Aaron Karl und Katya Mizera tanzten eine Slowfox. Im Training war es nicht ganz so harmonisch.

Und da vermisste Maria Angelini-Santner den Hüftschwung. "Du bist sehr, sehr brauchbar auf der Bühne", so Michael Schottenberg. "Du bist gut, aber nicht perfekt", sagte Balázs Ekker und meinte es als Kompliment. "Und genau das macht es so interessant".

Gestartet haben dabei Anna Strigl und Herby Stanonik mit einem Jive zu "Marry You".

"Die Show ist so saugeil, heast", rief Balázs Ekker. "Es war Slowfox auf höchstem Niveau." Maria Angelini-Santner meinte sogar: "So einen Slowfox hatten wir bei Dancing Stars noch nie".

"Ich fand das entzückend. Mir ist das ja wurscht, ob das eine Rumba oder eine Samba oder was auch immer ist. Du bist ein Zauberwesen und du bleibst es", sagte Schotti launig.

"Das ist in der achten Show zu wenig. Du warst die ganze Zeit der Musik voraus. Du hast es halbherzig gemacht. Diese Rumba war keine gute Rumba", zeigte sich Balázs Ekker gar nicht begeistert. "Letzte Woche top, heute eher ein Rumba-Flop", sagte auch Maria Angelini-Santner.

"Bombe, Bombe, ihr habt mich sehr erheitert", sagte Michael Schottenberg. Maria Angelini-Santner meinte: "Ich bin mir noch etwas unschlüssig. Es war ganz schräg, die Samba so interpretiert zu sehen."

Zu guter Letzt waren Aaron Karl und Katya Mizera mit einem Paso doble an der Reihe.

"Zwei sehr gute, starke Tänze", sagte Maria Angelini-Santner. "Ich bin berührt", meinte Michael Schottenberg. "Stark, stark. Gut, gut", meinte Balázs Ekker. Er stellte dann auch den Vergleich mit Aaron Karl an und fragte: "Wer wird das Duell gewinnen?"

"Ich bin geflasht von dieser Qualität", so Maria Angelini-Santner. "Ich will auf keinen Fall weniger. Ich will mehr, mehr, mehr,..."

Und dafür gab's 29 Punkte. Nur Balázs Ekker hielt diesmal das 10er-Taferl zurück.

Und dann war's auch schon vorbei und die Entscheidung stand an. Den Einzug ins Semifinale verpasste TV-Koch Andi Wojta.