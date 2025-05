Kuss-Überraschung bei "Dancing Stars": Aaron Karl küsst Andi Knoll live im TV

Am Freitag drehte sich bei "Dancing Stars" alles um die Liebe - und Schauspieler Aaron Karl sorgte für den TV-Moment der Show. Moderator Andi Knoll wollte nämlich von ihm wissen, wie Filmküsse funktionieren - und Karl zeigte ihm doch glatt live im TV, wie es geht.

"Ich habe tatsächlich so ein bisschen nicht gewusst, was ich jetzt machen soll", sagte er nach der Show lachend dem KURIER.

"Ja, er hat sich sehr hingegeben. Es war sehr entzückend. Er hat es auch ziemlich eingefordert mit seiner Frage", so Karl grinsend.

Und wie sagte die deutsche Aphoristikerin Janine Weger so schön: "Küsse sind etwas Fatales: So leicht zu bekommen und so schwer zu vergessen."