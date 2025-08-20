Perry und Trudeau: "Überwältigender Moment" beendet kurzlebige Romanze

Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Trennung von Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sorgte Perry für weltweite Spekulationen, als sie mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurde. Davor sollen Perry und Trudeau auch bei einem Spaziergang gesehen worden sein. Das Treffen ließ die Gerüchteküche brodeln. Fans und Boulevardmedien fragten sich unisono, ob die beiden gar ein (heimliches) Liebespaar sind - nicht zuletzt, weil Trudeau inmitten der Schlagzeilen um eine mögliche Romanze ein Konzert von Perry besuchte. Dazu mehr:

Nach wochenlangen Mutmaßungen über die Art ihrer Verbindung will nun die britische Boulevardzeitung Daily Mail in Erfahrung gebracht haben, dass die kolportierte Anbahnung zwischen den beiden Promis inzwischen abgekühlt sei. Angeblich hätten sich die beiden noch vor Kurzem ununterbrochen Textnachrichten geschickt. Doch dann habe eine Meinungsverschiedenheit zu einem jähen Ende des Flirts geführt. Trudeau angeblich mit Publicity "überfordert" Ein Insider behauptet, Trudeau habe nicht gefallen, dass sein Treffen mit Perry an die Öffentlichkeit gelangt ist - was ihn dennoch nicht davon abhielt, mit seiner Tochter Ella-Grace beim Konzert seines vermeintlichen Love Interests abzufeiern. "Sie ist an solche Dinge gewöhnt", so ein Insider gegenüber der Daily Mail. "Die Leute haben sich schon immer für ihr Liebesleben interessiert."