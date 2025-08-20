Perry und Trudeau: "Überwältigender Moment" beendet kurzlebige Romanze
Zusammenfassung
- Katy Perry und Justin Trudeau wurden nach Perrys Trennung von Orlando Bloom mehrfach zusammen gesehen, was Gerüchte über eine Romanze auslöste.
- Laut einem Insider ist der Kontakt zwischen Perry und Trudeau inzwischen abgekühlt, nachdem eine Meinungsverschiedenheit und die mediale Aufmerksamkeit Trudeau belastet haben sollen.
- Die beiden Prominenten tauschten angeblich zuletzt weniger Nachrichten aus und stehen aktuell nicht mehr regelmäßig in Kontakt.
Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Trennung von Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sorgte Perry für weltweite Spekulationen, als sie mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurde. Davor sollen Perry und Trudeau auch bei einem Spaziergang gesehen worden sein. Das Treffen ließ die Gerüchteküche brodeln. Fans und Boulevardmedien fragten sich unisono, ob die beiden gar ein (heimliches) Liebespaar sind - nicht zuletzt, weil Trudeau inmitten der Schlagzeilen um eine mögliche Romanze ein Konzert von Perry besuchte.
Nach wochenlangen Mutmaßungen über die Art ihrer Verbindung will nun die britische Boulevardzeitung Daily Mail in Erfahrung gebracht haben, dass die kolportierte Anbahnung zwischen den beiden Promis inzwischen abgekühlt sei.
Angeblich hätten sich die beiden noch vor Kurzem ununterbrochen Textnachrichten geschickt. Doch dann habe eine Meinungsverschiedenheit zu einem jähen Ende des Flirts geführt.
Trudeau angeblich mit Publicity "überfordert"
Ein Insider behauptet, Trudeau habe nicht gefallen, dass sein Treffen mit Perry an die Öffentlichkeit gelangt ist - was ihn dennoch nicht davon abhielt, mit seiner Tochter Ella-Grace beim Konzert seines vermeintlichen Love Interests abzufeiern. "Sie ist an solche Dinge gewöhnt", so ein Insider gegenüber der Daily Mail. "Die Leute haben sich schon immer für ihr Liebesleben interessiert."
Der ehemalige Premierministier scheint sich jedoch unwohl damit gefühlt zu haben, dass Fotos vom gemeinsamen Dinner die Klatschspalten füllten. "Ich weiß genau, dass Justin nicht begeistert war, als die Bilder an die Öffentlichkeit gelangten", behauptet die Quelle. "Es war ein erstes Date. Ein erstes Date! Und als diese Bilder herauskamen, wurde daraus eine Riesensache, was er offenbar nicht gewollt hatte." Perry "schien es nicht annähernd so zu kümmern, er war derjenige, den es störte. Es hat ihn nicht verjagt oder so, aber es war nicht ideal."
"Die Sache ist die: Wer mit Katy zusammen sein will, muss sich mit den Paparazzi und den Folgen auseinandersetzen", betont der Insider. "Ich weiß nicht, wie gut er darauf vorbereitet war. Es kann viel sein und einen überfordern."
SMS-Kontakt abgeebbt
Im Juli sollen Katy Perry und Justin Trudeau demzufolge noch fast ununterbrochen Textnachrichten ausgetauscht haben, doch laut Insider soll ihre Kommunikation in den letzten zwei Wochen nachgelassen haben. Der Kontakt habe sich im Sand verlaufen: "Bei ihnen ist viel los, und die Frische ist verflogen. Aber das ist nichts Negatives. Sie stehen einfach nicht mehr ständig in Kontakt. Das könnte sich ändern, aber im Moment ist es, wie es ist. Es hat sich abgekühlt."
