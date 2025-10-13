Francesca Habsburg: Traumhochzeit in Venedig

Ganz romantisch hat Francesca Thyssen-Bornemisza (66) jetzt in der Lagunenstadt den ehemaligen Schauspieler Markus Reymann (49) geheiratet.

Laut der deutschen Bild hat die Kunst-Mäzenin bereits im Mai bekannt gegeben, dass sie im Oktober nochmals den Bund der Ehe eingehen wolle. Das genaue Datum und der Ort blieben aber bis zuletzt geheim.

Jetzt war es dann so weit und unter den prominenten Gästen war sogar Kultsängerin Grace Jones.