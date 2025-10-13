Austropromis

Francesca Habsburg: Traumhochzeit in Venedig

Francesca Thyssen-Bornemisza vor Vitrinen
Francesca Thyssen-Bornemisza, die Ex-Frau von Karl Habsburg, hat wieder Ja gesagt.
13.10.25, 09:58
Kommentare

Ganz romantisch hat Francesca Thyssen-Bornemisza (66) jetzt in der Lagunenstadt den ehemaligen Schauspieler Markus Reymann (49) geheiratet. 

Seltene Einblicke: Eleonore Habsburg zeigt erstmals Tochter Zita

Laut der deutschen Bild hat die Kunst-Mäzenin bereits im Mai bekannt gegeben, dass sie im Oktober nochmals den Bund der Ehe eingehen wolle. Das genaue Datum und der Ort blieben aber bis zuletzt geheim. 

Jetzt war es dann so weit und unter den prominenten Gästen war sogar Kultsängerin Grace Jones.

Sisi-Ur-Ur-Enkel Leopold Altenburg: Warum seine Familie nicht mehr Habsburg heißen wollte

Die Trauung fand laut Bild im Sala Stucchi des Stadtpalastes statt, wo sich bereits 2014 Hollywood-Star George Clooney und die Star-Anwältin Amal Alamuddin das Ja-Wort gegeben haben. 

Danach wurde im Ocean Space, einem Zentrum für Ausstellungen, Forschung und öffentliche Programme, welches die beiden gemeinsam gegründet haben, gefeiert. 

 

 

(kurier.at, LT)  | 

Kommentare