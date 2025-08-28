Seltene Einblicke: Eleonore Habsburg zeigt erstmals Tochter Zita

Das Familienglück scheint jetzt absolut perfekt zu sein. Eleonore Habsburg, die Urenkelin des letzten Kaisers von Österreich, hat 2020 zu Ex-Rennfahrer Jérôme D'Ambrosio in Monte Carlo Ja gesagt.

Am 20. Oktober 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Söhnchen Otto erblickte das Licht der Welt. Benannt nach dem Großvater von Eleonore, Otto von Habsburg.

Derzeit urlaubt die Familie in Kroatien und mit Instagram-Bildern bestätigt Elonore auch, dass sie ein zweites Kind zur Welt gebracht hat.