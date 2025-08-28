Seltene Einblicke: Eleonore Habsburg zeigt erstmals Tochter Zita
Das Familienglück scheint jetzt absolut perfekt zu sein. Eleonore Habsburg, die Urenkelin des letzten Kaisers von Österreich, hat 2020 zu Ex-Rennfahrer Jérôme D'Ambrosio in Monte Carlo Ja gesagt.
Am 20. Oktober 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Söhnchen Otto erblickte das Licht der Welt. Benannt nach dem Großvater von Eleonore, Otto von Habsburg.
Derzeit urlaubt die Familie in Kroatien und mit Instagram-Bildern bestätigt Elonore auch, dass sie ein zweites Kind zur Welt gebracht hat.
Erste Hinweise darauf gab sie bereits im Jänner, denn da postete ein Foto zweier Hefte: auf dem einen Stand der Name ihres Sohnes Otto, auf dem anderen Zita. Und jetzt zeigt sie ihre Tochter zum ersten Mal.
"Erster Sommerurlaub als vierköpfige Familie und Zitas erste Reise um die Sonne", schreibt sie zu den herzigen Urlaubsbildern dazu. Der Name von Eleonores zweitem Kind ist übrigens eine Hommage an ihre Urgroßmutter Zita von Bourbon-Parma.
