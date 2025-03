2 Jahre nach Trennung von Markus: Angela Lanz gibt Einblick in ihr neues Leben

"Mit mir und meinem Körper im Reinen"

"Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit meinem Alter zu tun. Da ist jetzt mit 42 plötzlich eine Gelassenheit, die ich so vorher nicht gespürt habe. Ich wäre gerne noch mal Anfang 20 mit dem Gefühl von heute. Heute schaffe ich es ganz leicht, mit mir und meinem Körper im Reinen zu sein. Ich bin total bei mir angekommen", so Lanz. "Mich bringt so leicht nichts mehr von außen aus der Fassung, weil ich fokussiert bin auf mich und auf mein Leben, auf die Dinge, die ich machen muss – und jene, die ich machen will."