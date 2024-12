"Unglaublich schwierig": Beatrice Borromeo über Leben am Fürstenhof

Am 24. Juli 2015 heiratete die italienische Journalistin Beatrice Borromeo Prinz Pierre Casiraghi von Monaco.

Jetzt sprach die 39-Jährige in einem seltenen Interview über die Herausforderungen, welche das Leben am Fürstenhof für sie als ehemalige Bürgerliche mit sich bringt.

Als sie den Sohn von Caroline von Monaco kennenlernte und in die Fürstenfamilie einheiratete, änderte sich das Leben für sie schlagartig.

Beatrice Borromeo über Leben im Rampenlicht

"Mir wurde nie gesagt, dass ich etwas nicht tun oder nicht arbeiten dürfe", erzählte Borromeo jetzt im Interview mit dem italienischen Icon-Magazin. Sie gab aber zu: "Das ist sicherlich in unserer Generation anders als es in der Vergangenheit der Fall war."

Sie müsse allerdings sehr darauf achten, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhält und habe manchmal das Gefühl, nicht für sich selbst zu sprechen.

"Ich würde in Monaco sozusagen niemals bei Rot über die Ampel gehen", sagte Borromeo in Bezug auf die Beobachtung durch die Presse.

Im Gegensatz zu anderen Royals-Ehefrauen wie Prinzessin Kate hat Borromeo ihren Job aber nicht aufgegeben. Sie ist Reporterin und Filmemacherin sowie das Gesicht von Dior. Nebenbei schupft die vielbeschäftigte Italienerin das Familienleben mit ihren beiden Söhnen Stefano (7) und Francesco (6).

Von den Kontakten in die High Society würde sie beruflich nicht wirklich profitieren. Im Gegenteil. "Es ist unglaublich schwierig", sagte sie.

"Mir wurde angeboten, Dokumentationen über sehr prominente Menschen zu machen, aber ich kann das nicht tun, wenn die Geschichte mir nicht ermöglicht, etwas Tieferes, Wichtigeres zu erzählen", fuhr Borromeo fort, ohne weitere Details über das Projekt zu verraten.

Ihren Job würde sie dennoch sehr lieben. "Der Job als Reporterin oder jetzt als Filmemacherin erlaubt es mir, in Welten einzutauchen, in denen ich nicht zu Hause bin. Und genau das liebe ich sehr", erzählte die zweifache Mutter. "Es gibt vieles, dem ich in meinem Leben niemals begegnet wäre, wenn es nicht mein Job gewesen wäre. Und das war sehr bereichernd."