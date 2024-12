Harry von Diana-Vertrauter wegen peinlichen Meghan-Zufalls verspottet

In Afrika fühle sich Harry seiner Mutter Lady Diana am nächsten. "Ich suchte hier Trost, nachdem sie gestorben war", so Harry einmal in einem Interview.

Diana-Vertraute über Meghans bestandenen "Afrika-Test"

An ihrem dritten Date entführte Prinz Williams jüngerer Bruder seine zukünftige Ehefrau auf eine private Reise nach Botswana. Der romantische Ausflug war der erste gemeinsame Urlaub des Liebespaares, von dem die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nichts wusste.

Harry und Meghan hatten sich im Sommer 2016 kennengelernt. Nach zwei geheimen Treffen überlegte sich der Herzog von Sussex ein ganz besonderes Rendezvous. "In diesem Sommer wollte ich mir eine kleine Auszeit von der Arbeit [Anm. am "Suits"-Set] nehmen", erinnerte sich Meghan in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan". Als Harry ihr erklärte, dass er für eine Woche nach Afrika müsse, um Naturschutzarbeit zu leisten, ergab es sich so, dass auch Meghan in der gleichen Woche sieben Tage freihatte. "Also fragte er: 'Willst du mit nach Botswana kommen?'" Meghan willigte nach kurzem Zögern ein.

Das frisch verliebte Paar verbrachte daraufhin Zeit allein in Afrika, fernab vom Stress und Medienrummel. Meghan und Harry campten damals fünf Nächte unter dem Sternenhimmel in einem Luxus-Safarizelt.

Doch es stellt sich heraus, dass der "Suits"-Star nicht die erste Frau war, mit der der britische Royal Afrika bereiste.