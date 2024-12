Uneins mit William: Kate "untröstlich" über Entscheidung über Georges Zukunft

"Kate bevorzugt es, dass George eine koedukative Schule besucht, damit er mit seinen Geschwistern zusammen sein kann, was Kate in Marlborough mit ihrer Schwester Pippa und ihrem Bruder James erlebt hat", erzählt die Royals-Kennerin.

Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton studierte von 1996 bis 2000 am Marlborough College in Wiltshire. William besuchte als Thronfolger das Elite-College Eton in der englischen Grafschaft Berkshire. Am Eton College gehen etwa 1300 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren zur Schule.

"Es war ein sehr glückliches Schulleben für sie, aber William hat sehr gute Erinnerungen an Eton, das eine lange Geschichte mit Aristokraten und Mitgliedern der königlichen Familie hat."

Der Wunsch des zukünftigen Königs soll es daher sein, seinen ältesten Sohn ebenfalls nach Eton zu schicken, jenes renommierte reine Jungeninternat, an dem bereits er und Prinz Harry zur Schule gegangen sind.

George soll Berichten zufolge begeistert sein, das College zu besuchen, an dem früher sein Papa war. Kate hingegen würde die Institution als "spießig" bezeichnen und untröstlich über Williams Pläne für Georges Zukunft sein.

Das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen zu sein. Der Adels-Expertin zufolge bestehe immer noch die Möglichkeit, dass George doch nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten werde.