Finanz-Skandal im Königshaus: Royal, der Andrews Leben finanziert, enthüllt

Andrew "hat einfach nicht mehr so ​​viele Freunde. Er geht kaum noch aus, er ist nirgendwo so willkommen. Es muss also die Familie sein, und die offensichtliche Person ist der König", wird die Quelle zitiert.

"Warum sollte ihm irgendjemand, der nicht zur Familie gehört, Geld geben, wenn er außer einer Menge Problemen nichts davon hat?", so der Insider.

Eine andere Person behauptet, der Monarch habe es seinem jüngeren Bruder Andrew ermöglicht, auf absehbare Zeit in der Royal Lodge zu bleiben. Finanziert werde dies dem Bericht zufolge still und heimlich aus dem privaten Portemonnaie des Königs, nicht mit den Steuern der Öffentlichkeit, betont die Quelle.

"Charles hat für alles bezahlt. Der König hat alles geklärt. Es ist alles erledigt", heißt es.

Der Palast ließ die Spekulationen bisher unkommentiert.