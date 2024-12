Combs soll Frau über Balkon im 17. Stock baumeln lassen haben

Seite Mitte September sitzt Sean "Diddy" Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Zudem gibt es eine Reihe Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas teilte mit, sie würden 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper vertreten.

Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist derzeit vorläufig auf Mai festgesetzt.

Ein Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis wurde abgelehnt, wie vergangene Woche berichtet wurde. "Diddy" bleibt weiterhin in Haft.