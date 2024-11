Sean "Diddy" Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem sexueller Missbrauch sowie andere Sexualdelikte, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen.

Dem Bericht zufolge habe Combs seit seiner Inhaftierung im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, wiederholt mit Personen auf eine Art und Weise kommuniziert, die gegen die Gefängnisordnung verstoße.

Angeblich habe der Rapper die Telefonkonten von "mindestens acht anderen Insassen" genutzt - offenbar um zu vermeiden, dass die Staatsanwälte seine Anrufe mit Personen mithören kann, die nicht auf seiner genehmigten Kontaktliste stehen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, der Musiker hätte andere Insassen über Zahlungsabwicklungs-Apps und Bankeinzahlungen dafür bezahlt, deren Konten zu nutzen.

Beim Telefonieren soll der in Ungnade gefallene Musik-Mogul zudem gegen eine weitere Regel verstoßen haben. Er soll die Personen am anderen Ende der Leitung, darunter Familienangehörige und Anwälte, angewiesen haben, "weitere Personen per Dreiergespräch hinzuzufügen".

"Diese Praxis ist auch nicht vom BOP [Federal Bureau of Prisons] genehmigt, da sie dazu beiträgt, die Identität der kontaktierten Personen zu verschleiern", heißt es in Page Six vorliegenden Gerichtsdokumenten. "Die wiederholte Umgehung der BOP-Vorschriften durch den Angeklagten [...] spricht Bände über seine Fähigkeit, alle Freilassungsbedingungen auszunutzen."

Die Staatsanwälte behaupten, dass Combs während seiner Anrufe auch eine "PR-Strategie" eingeführt habe, um "um die öffentliche Wahrnehmung zu verändern".

Familie instrumentalisiert?

Konkret geht es um ein Posting auf Social Media, die Combs' Familie anlässlich seines 55. Geburtstags veröffentlicht hat.

"Auf sorgfältig kuratierte Anweisung des Angeklagten haben die Kinder des Angeklagten ein Video auf ihren jeweiligen Social-Media-Konten gepostet, das zeigt, wie sich die Kinder des Angeklagten versammelt haben, um den Geburtstag des Angeklagten zu feiern", schreiben die Staatsanwälte in den Gerichtsakten.

Sohn Justin Combs postete auf Instagram ein Video, in dem alle sieben Kinder von Combs ihrem Vater in einem Anruf gratulieren. Die zweijährige Tochter Love stimmt darin den "Happy Birthday"-Song an und bläst am Ende eine Kerze auf einem Kuchen aus.

"Ich liebe euch alle so sehr", bedankt sich Combs am Telefon. Weiter hört man ihn sagen, dass er stolz auf sie sei und es kaum erwarten könne, sie bald zu sehen. Der Musiker dankt seinen Kindern für deren Unterstützung. "Ich habe die beste Familie in der Welt", fügt er hinzu.

In dem Video sind drei Söhne und drei Töchter von Combs gemeinsam um einen Tisch versammelt zu sehen. Tochter Chance ist per Videoanruf zugeschaltet.

Aus vier Beziehungen hat Combs sieben Kinder im Alter von zwei bis 33 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hält das Geburtstagstamtam für einen Schachzug des Rappers, sein Image im Auge der Öffentlichkeit zu polieren: "Bei dieser Art von Eingriff in ein faires Verfahren machen die eigenen Worte des Angeklagten deutlich, dass seine Absicht darin besteht, die Jury in diesem Strafverfahren unzulässig zu beeinflussen."

Diddy will " Opfer und Zeugen zum Schweigen bringen"

Die Staatsanwälte behaupten außerdem, Combs habe die Absicht, "Informationen anonym zu veröffentlichen, von denen er glaubt, dass sie seiner Verteidigung in diesem Fall helfen werden." Die Anwälte kommen zu dem Schluss, das angebliche Verhalten des Entertainers lasse "den klaren Schluss zu, dass das Ziel des Angeklagten darin besteht, Opfer und Zeugen entweder zum Schweigen zu bringen oder Aussagen zu machen, die seiner Verteidigung helfen." Insider über Sean "Diddy" Combs: "Jeder hatte Angst vor ihm" Der Hip-Hop-Mogul verfüge über große Macht in der Entertainment-Industrie – auch jetzt, wenn er hinter Gittern sitzt, heißt es indes aus Insiderkreisen. Das in der Regel gut informierte People -Magazin zitierte vor einigen Wochen "eine Quelle", die unumwunden betont, welch große Macht Combs auf die Entertainment-Industrie ausübt – egal, ob er im Gefängnis sitzt oder nicht. "Er ist so mächtig. Jeder hatte Angst, ihm in die Quere zu kommen", so der Insider (der vielleicht sogar aus Combs' Umfeld stammt?). "Auch wenn er jetzt hinter Gittern sitzt, ist er immer noch so mächtig. Das wussten wir alle schon damals." Und weiter: "Jeder hat es immer als kreatives Genie bezeichnet, wenn es um seine Besessenheit, Dinge zu kontrollieren, ging." Sehr viele große Namen in der Industrie hätten Angst vor Combs, weiß die anonyme Quelle zu berichten: "Er ist unglaublich schlau. Er kennt viele Menschen und hat vielen Menschen geholfen – viele Menschen schulden ihm also etwas. Das weiß er."

Sean "Diddy" Combs gehörte mit Hits wie "I'll Be Missing You" oder "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Im Laufe seiner Karriere nutzte er unter anderem die Pseudonyme "Puff Daddy", "P. Diddy" und "Diddy".