Sean "Diddy" Combs setzt verstörendes Posting aus Gefängnis ab

Der Prozess gegen den wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rappers Sean "Diddy" Combs (54) könnte im Mai starten, wie ein Gericht in New York vorläufig bekannt gab. Die Untersuchungen unter anderem von Handydaten von Combs liefen jedoch noch, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Daraus könnten sich weitere Anschuldigungen ergeben und in Folge könnte sich der Prozessauftakt verschieben.

Der Musiker, der mit Hits wie "I'll Be Missing You" oder "Bad Boy For Life" in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, sitzt seit einigen Wochen in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Zudem gibt es bereits mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Combs weist die Vorwürfe zurück.

Während er auf seinen Prozess wegen Sexhandelsvorwürfen wartet, meldete sich Combs überraschenderweise am Dienstag mit einem Posting zu Wort, dass aus der Untersuchungs-Haft aus verfasst hat. Combs feiert Geburtstag seiner Tochter Nur einen Tag zuvor waren dem Rapper in neu eingereichten Klagen sechs weitere sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden - darunter auch welche an Minderjährigen. In einem der Fälle wirft das mutmaßliche Opfer Combs vor, ihn im Alter von 16 Jahren im Jahr 1998 bei einer seiner Partys in den Hamptons, einer Luxus-Ferienregion östlich von New York, sexuell missbraucht zu haben.

Combs tat aber so, als wäre nichts gewesen, als er seiner den zweiten Geburtstag seiner Tochter Love feierte, die er mit seiner Ex-Partnerin Dana Tran teilt. Der 54-jährige Musiker veröffentlichte auf Instagram am Dienstag eine Reihe von Bildern, die seine Tochter zeigen und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag @loveseancombs, Papa liebt dich." Zwei der Bilder zeigen Vater und Tochter - darunter ein Bild von dem Rapper und Love beim ausgelassenen Plantschen am Meer, auf einem anderen Familienschnappschuss sind die beiden in weißen Outfits zu sehen. Ein Bild zeigt Combs' kleine Tochter mit einer riesigen Geburtstagstorte.

Die Kommentarfunktion hatte der Rapper zuvor offenbar deaktiviert. Combs um Wohl seiner Kinder besorgt People hatte kürzlich berichtet, dass Combs "kurz per Telefon mit Familienmitgliedern und seinen Kindern sprechen konnte." "Er ist sehr um seine Kinder und deren Wohlergehen besorgt", erklärte eine Quelle. "Er hat drei minderjährige Kinder, von denen zwei seit seiner Inhaftierung keine lebenden Eltern mehr haben. Vier seiner sieben Kinder haben keinen Elternteil zur Verfügung, während er inhaftiert ist." Eine andere Quelle sagte, dass sich seine Kinder nach der Verhaftung des Rappers "in einer Krise und einem Schockzustand" befänden. "Es ist herzzerreißend, die Kinder in dem Zustand zu sehen, in dem sie sind. Das ist ihr Vater. Aber für sie ist er nicht Diddy – er ist Dad. Er war immer ein liebevoller, hingebungsvoller Vater."