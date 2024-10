Enthüllt: Wahrer Grund, wieso Usher mit 14 Jahren zu P. Diddy geschickt wurde

In einem Interview erinnerte sich Usher einst an die "wilden" Dinge, denen er als Teenager während seiner Zeit bei Combs ausgesetzt war.

Während Sean "Diddy" Combs seit September in Untersuchungshaft sitzt und auf seinen Prozess wartet, erinnern sich auf Social Media viele Nutzer an vergangene Interviews und Gespräche mit dem in Ungnade gefallenen Produzenten und Rapper. Ihm werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Zudem gibt es bereits mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Combs weist die Vorwürfe zurück.

Man kommt nicht umher, sich zu fragen, ob es schon früher Andeutungen gab, die als Beweise für seine mutmaßlichen Verbrechen dienen könnten. Ins Visier geraten ist auch Combs' Beziehung zu seinem ehemaligen Protegé, R&B-Sänger Usher. Combs hatte das vielversprechende Musiktalent Usher (wie später auch Justin Bieber) unter seine Fittiche genommen und 1994 das Debütalbum des Sängers produziert. Mit 14 Jahren wohnte Usher ein Jahr lang bei Combs in New York. Combs wurde eigenen Angaben zufolge auch Ushers Erziehungsberechtigter, als der heute 45-Jährige noch minderjährig war. Als er über seine Rolle als Mentor von Justin Bieber sprach hatte Combs in einem früheren Interview erzählt: "Mir wurde das Sorgerecht für ihn übertragen. Er hat bei Usher unterschrieben und ich hatte die gesetzliche Vormundschaft für Usher, als er sein erstes Album machte. Ich habe keine gesetzliche Vormundschaft für ihn [Bieber], aber die nächsten achtundvierzig Stunden ist er bei mir und wir werden völlig durchdrehen."

Usher: Gruselige Aussagen über Leben mit Combs Ein altes Interview von Usher lässt nachträglich aufhorchen. Im Jahr 2004 sagte der inzwischen weltweit bekannte Sänger in einem Rolling-Stone-Interview, dass Diddy ihn mit "einer völlig anderen Art von Scheiße bekannt gemacht habe – genauer gesagt mit Sex". Usher merkte an, dass "Sex in der Branche so angesagt ist, Mann", und erinnerte sich daran, dass in Combs Haus "immer Mädchen in der Nähe waren. Man öffnete eine Tür und sah, wie jemand es tat, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie hatten". Man wusste nie, was passieren würde (hier das Interview zum Nachlesen). 2016 machte Usher in der Howard Stern Show nicht minder fragwürdige Anspielungen - auch wenn er seine früheren Aussagen, die er gegenüber Rolling Stone getätigt hatte, zu relativieren schien. Er sei während seines Zusammenlebens mit Combs "ziemlich wilden" Dingen ausgesetzt gewesen, die er "nicht unbedingt verstand", sagte Usher. Als Stern wissen wollte: "Du bist jetzt Vater, würdest du deine Kinder jemals ins 'Puffy-Camp' schicken?", antwortete Usher entschieden mit "nein".

L.A. Reid schickte Usher ins "Puffy Flavor Camp" Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Usher als Teenager bei Combs wohnte? Der Erfolgsproduzenten L.A. Reid hatte den jungen Usher 1993 bei seinem Label LaFace Records unter Vertrag genommen und dessen erste Single "Call Me a Mack" veröffentlicht. Ushers Debüt-Album wurde am 30. August 1994 von LaFace Records und Arista Records auf den Markt gebracht. Als ausführender Produzent kümmerte sich Combs hauptsächlich um die Produktionsarbeiten am Album. In seinen Memoiren aus dem Jahr 2016 erinnerte sich L.A. Reid daran, dass er nach Ushers erster Single keinen weiteren Song finden konnte, der "überzeugend genug war, um ihn zu veröffentlichen". Also habe er sich an Combs gewandt und diesen um Hilfe gebeten. Er erinnerte sich, den Hip-Hop-Star gefragt zu haben: "Wirst du diesen Jungen nehmen und ihm deine Prahlerei beibringen? Kannst du ihm einfach etwas von deinem Geschmack abgeben?" Reid – der selbst von einem ehemaligen Kollegen wegen sexueller Nötigung und Belästigung angeklagt wurde, was er bestreitet – schickte den Teenager Usher daraufhin nach New York zu dem, was er in seinen Memoiren als "Puffy Flavor Camp" bezeichnete.