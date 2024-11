Unten durch: Warum Alyson Hannigan keine Rollen mehr bekommt

Seit dem Serien-Aus von "How I Met Your Mother" ist es still geworden um Alison Hannigan.

Am Bildschirm gaben sie das verliebte Ehepaar, im echten Leben konnte Alyson Hannigan nicht so recht Leidenschaft für ihren Kollegen Jason Segel entwickeln. Neun Jahre lang spielten sie Seite an Seite in der US-Serie "How I Met Your Mother", und auch privat verstehen sie sich gut.

Im Interview mit Digital Spy verriet die Schauspielerin 2019 ein pikantes Detail - nämlich, dass es alles andere als schön war, Segel, der in der Serie Marshall Eriksen verkörperte, zu küssen. "Ich halte keinen Zigarettenrauch aus. Es ist, als würde man mit einem Aschenbecher schmusen", so die Schauspielerin. Seit dem Serien-Aus im Jahr 2014 wurde es eher still um die Tochter einer Immobilienmaklerin und eines LKW-Fahrers aus Washington, D.C.. Hannigan, die auch als Synchronsprecherin ist, konnte seitdem nur noch wenige Rollen an Land ziehen - und das, obwohl sie bereits von klein auf vor der Kamera steht.

Alyson Hannigan: Schon als Baby in Werbespot Als Baby ist Hannigan in einem Werbespot für "Active Parenting" zu sehen. Im Alter von vier Jahren steht sie für die Keksmischung "Duncan Hines" vor der Kamera. Es folgen Werbespots für McDonald’s und andere Unternehmen. Ihre Karriere als Schauspielerin beginnt, als sie bei einem Besuch ihres Vaters in Santa Barbara an einem Vorsprechen teilnimmt und gewinnt. Bekannt wird sie zunächst durch den Film "Meine Stiefmutter ist ein Alien" und baut später eine große Fan-Gemeinde dank der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" und den "American-Pie"-Filme auf. Ab Herbst 2005 bis zum Serienfinale verkörpert sie in "How I Met Your Mother" in 206 Folgen die sympathische Erzieherin Lily Aldrin.

Mangelnde Vielseitigkeit als Karriere-Hemmnis In den Jahren letzten Jahren scheint ist es immer schwieriger geworden zu sein für Hannigan, Rollen zu bekommen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Faktoren, die dazu geführt haben, warum sie Hollywood nicht mehr besetzt. Als Star zweier hochkarätiger Fernsehsendungen ("Buffy" und "HIMYM"), dürfte es eine Herausforderung sein, Hannigan Kinobesuchern als großen Filmstar zu verkaufen. Ihr eilt mittlerweile der Ruf voraus, besser ins Fernsehen zu passen. Als Schauspielerin ist sie für ihr komödiantisches Talent bekannt. Allerdings konnte sie bis dato keine schauspielerische Bandbreite beweisen, weshalb das Rollenangebot deutlich gering ist. Brancheninsidern zufolge lief vor allem "HIMYM" zu lange, als dass Hannigan die Möglichkeit gehabt hätte, Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Die Serie machte sie zwar berühmt(er) und verschaffte ihr einen Platz in der Geschichte der Popkultur, was aber Hannigans Karriere auf Dauer eher hemmte.

Mama von zwei Töchtern Hinzu kommt, dass sich die Schauspielerin ab einem gewissen Moment weitgehend ihrem Leben als Mama gewidmet hat. 2003 heiratete sie in Desert Hot Springs ihren Schauspielkollegen Alexis Denisof, den sie am Set von "Buffy" traf. Das Paar hat zwei Töchter. Das erste Kind kam 2009 zur Welt. 2012 folgte Baby Nummer zwei.

Hannigan kritisierte "How I Met Your Mother"-Finale Was Hannigan bei Studiobossen möglicherweise auch unbeliebt gemacht hat, ist, dass sich der Serien-Star kritisch zum "How I Met Your Mother"-Finale geäußert hat – obwohl sie damit vielen Fans aus dem Herzen sprach. 225.000 US-Dollar verdiente sie pro Folge in der letzten Staffel, im Gespräch mit news.com.au lästerte Hannigan aber über die finale Episode ab. Sie wünschte, man hätte ein zweistündiges Serienfinale gemacht, sodass man viele "lebenswichtige" Zwischensequenzen hätte einbauen können, von denen sie dachte, dass sie "all das Zeug seien, das das Publikum meiner Meinung nach brauchte." Die Zuseher "hätten diese Zeit gebraucht, um diese Informationen zu verarbeiten, anstatt dass sie ihnen ins Gesicht geschlagen werden", sagte Hannigan, die nach dem Serien-Aus aber erfolglos auf eine weitere Hit-Rolle wartete. Neue Sitcom nach Pilot abgeblasen Was ihrer Karriere zusätzlich geschadet haben dürfte, ist der Umstand, dass Hannigans erstes Projekt nach "HIMYM" niemals ins Rollen kam. Sie stand für "More Time with Family" – einen Sitcom-Piloten aus der Feder von Ben Affleck und Matt Damon – zwar vor der Kamera, der zuständige Sender verzichtete am Ende aber darauf, eine darauf basierende Show zu produzieren. Für Hannigan eine herbe Enttäuschung. "Ich war voll und ganz darauf vorbereitet, eine Pause einzulegen, bis ich das Drehbuch gelesen habe und es zu gut war, um darauf zu verzichten", hatte sie gegenüber Variety über das Projekt geschwärmt. "Es hat mir einfach so gut gefallen." Aus der neuen Serie wurde schließlich nichts. Später wurden zwei weitere TV-Projekte, in denen Hannigan zu sehen hätte sein sollen, ebenfalls eingestellt. Job als Moderatorin Von 2016 bis 2023 moderierte Hannigan die Fernsehsendung "Penn & Teller: Fool Us", einen Talentwettbewerb für Zauberkünstler, die das erfolgreiche Magier- und Komiker-Duo Penn & Teller herausfordern. 2023 nahm Hannigan an der 32. Staffel von "Dancing with the Stars" teil, wo sie zusammen mit ihrem Tanzpartner den fünften Platz belegte.