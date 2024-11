Experte schlägt Alarm: Harry gezwungen, sich von Meghan zu distanzieren

Es bestehe der Wunsch, individuelle Karrieren aufzubauen. Harry und Meghan würden beruflich ihren jeweiligen Interessen nachgehen wollen: Die Herzogin will mit der von ihr gegründeten Marke American Rivieria Orchard durchstarten, Harrys Schwerpunkt liegt auf seiner Wohltätigkeitsarbeit.

Nun stehen weitere Solo-Termine an, wie diese Woche berichtet wurde: Kommenden Mittwoch (4. Dezember) wird Meghan voraussichtlich auf einer Hollywood-Party zu Ehren ihres Promi-Kumpels Tyler Perry erscheinen. In der Zwischenzeit wird Harry Tausende Kilometer entfernt in New York an der DealBook-Konferenz der New York Times teilnehmen.

Experte: Marke von Meghan und Harry "irreparabel beschädigt"

Laut PR- und Krisenexperte Ed Coram-James könnte es sich dabei um den Versuch handeln, die Marke Sussex zu retten, die sich unter anderem aufgrund der anhaltenden Negativ-Schlagzeilen um das Verhältnis des Ehepaares zum Königshaus schon länger in der Krise befindet.

Der CEO der Marketingagentur Go Up äußerte gegenüber dem Mirror folgende Warnung: "Die Marke von Meghan und Harry ist irreparabel beschädigt. Die unerbittliche Gegenreaktion der Medien, angeheizt durch ihre fehlgeleiteten PR-Maßnahmen, hat sie in eine Situation gebracht, in der ein gemeinsames Branding nicht mehr praktikabel ist."

Harrys Versuche, seinen Ruf zurückzugewinnen, nachdem er sich von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hat, "wird von seiner Beziehung zu Meghan überschattet, deren eigene Kontroversen – sei es mit ihrer Familie oder ihrer öffentlichen Meinung – sie zu einem Blitzableiter für Kritik gemacht haben", ist sich der Experte sicher.