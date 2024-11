Neues Leben, neuer Look: Ellen DeGeneres nicht wiederzuerkennen

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin ist kürzlich aufs englische Land gezogen und hat einem neuen Video zufolge ihren Look verändert, um das neue Kapitel in ihrem zu markieren.

An. Am 21. November bestätigte People, dass DeGeneres in die bei Promis beliebte Region Cotswolds in Großbritannien gezogen ist. "Ellen war Anfang Oktober in England auf Wohnungssuche", sagte eine Quelle. "Am Ende fand sie ein Haus, das ihr gefiel, und kaufte es kurz darauf."

In einem Instagram-Reel, das am 13. November von Jeremy Clarksons Pub, The Farmer’s Dog und der Sängerin Natalie Imbruglia geteilt wurde, wurde DeGeneres dabei gesehen, wie sie zusammen mit ihrer Frau Portia de Rossi und Freunden eine intime Live-Musik-Session genoss.

The Farmer's Dog in den Cotswolds gehört dem englischen Fernsehmoderator und Journalisten Jeremy Clarkson. "Sie hingen mit [Clarksons Partnerin, Schauspielerin] Lisa Hogan und James Blunt ab, und The Corrs traten im Pub auf", so eine Quelle.

Rund 20 Jahre lang und 3200 Folgen lang erschien Ellen DeGeneres fast jeden Nachmittag auf den Fernsehbildschirmen der USA. Im Mai 2022 beendete die vielfach preisgekrönte US-Moderatorin ihre tägliche Talksendung. Zuvor hatte es Berichte über eine feindselige Arbeitsatmosphäre am Set der Sendung gegeben, die Gastgeberin hatte sich entschuldigt und das Ende der Show angekündigt.

Ellen DeGeneres über ihr Leben nach Show-Aus

"Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man für jedermanns Interpretation offen. Und ich bin sicher, Sie kennen das Sprichwort: 'Was andere Leute von mir denken, geht mich nichts an.' Die Leute werden alle möglichen Dinge sagen, und Sie haben keine Kontrolle darüber. Aber Sie kennen die Wahrheit und das ist alles, was zählt", sagte DeGeneres Iim Netflix-Special "Ellen DeGeneres: For Your Approval".

Ihr sei während ihrer Zeit in der Comedy-Branche wichtig geworden, was die Leute über sie denken, denn "das ist unsere einzige wirkliche Währung für den Erfolg". Schlussendlich habe ihr das geschadet: "Wenn sie dich mögen, bist du drin, und wenn nicht, bist du raus. Und ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Menschen glücklich zu machen, und ich habe mich viel zu sehr darum gekümmert, was andere Leute von mir denken. Der Gedanke, dass jemand denkt, ich sei gemein, war verheerend für mich und hat mich lange Zeit fertig gemacht", sagt DeGeneres.

Inzwischen habe sie an neuen Perspektiven gewonnen. "Nachdem ich mich das ein Leben lang zu Herzen genommen habe, kann ich es einfach nicht mehr. Also tue ich es nicht mehr. Aber wenn ich ehrlich bin... und ich habe die Wahl, ob man sich an mich als jemanden erinnert, der gemein war, oder als jemanden, der geliebt wurde. Geliebt? Jemand, der geliebt wird?", so DeGeneres. "Ich wähle das."