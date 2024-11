In Trauer: Schwerer Verlust für Jennifer Garner

Garner teilte die traurige Nachricht am Mittwoch in einem emotionalen Instagram-Posting mit.

"Birdie ließ uns am Donnerstag wissen, dass es ihr nicht gut ging (eine bekannte Feinschmeckerin, Birdie hat nie eine Mahlzeit verpasst)", schrieb der "Alias"-Star über das verstorbene Tier. "Wir waren überrascht, als wir erfuhren, dass sie nicht nur sehr krank war, sondern sich auch am Ende ihres Lebens befand."

Die dreifache Mutter teilte eine Reihe an Fotos von sich und dem Vierbeiner und fuhr fort: "Der Tierarzt erzählte uns, dass Hunde oft durchhalten, bis ihr Mensch vom College nach Hause kommt, und wir glauben, dass Birdie genau das getan hat, damit wir gemeinsam ihre weichen Ohren streicheln und ihr dafür danken können, dass sie der beste Hund der Welt ist."

Garners ältestes Kind, Violet (18), studiert im ersten Semester an der Yale University, und kehrte wahrscheinlich zu Thanksgiving nach Hause zurück. Garner teilt auch Seraphina (15) und Samuel (12) mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck.

Auf Instagram hatte sie zuvor immer wieder Einblicke in ihr Zusammenleben mit einem Hund gegeben. "Birdie liebte es, vorgelesen zu werden, fand immer den Weg in eine Kochshow und wusste genau, wie sie den Leuten das geben konnte, was sie brauchten."