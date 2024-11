Mendes hat sich vor über zehn Jahren von der Schauspielerei zurückgezogen. Während Ryan Gosling in Hollywood Karriere macht und sich seine Zeit als Schauspieler und Familienvater aufteilt, ist sie in erster Linie leidenschaftliche Mama für ihre zwei gemeinsamen Töchter.

Eva Mendes offen für weiteren Film mit Ryan Gosling

Auf die Leinwand würde sie nur zurückkehren, wenn sie mit ihrem Mann auftreten könnte: "Das ist das Einzige, was ich gerne tun würde", erklärte sie kürzlich.

Zusammen mit Gosling war sie zuvor in zwei gemeinsamen Filmen zu sehen: "Drunk History Christmas" (2011) und "The Place Beyond the Pines" (2012). Über ihre Zusammenarbeit mit Gosling sagte sie: "Er holt etwas aus mir heraus, das noch nie zuvor zugänglich war."

Mendes gab die Schauspielerei 2014 auf, als sie das erste gemeinsame Kind zur Welt brachte. Seitdem lässt sie sich auch nur selten bei offiziellen Events blicken. Ihre Privatsphäre und die ihrer Kinder ist Gosling und Mendes sehr wichtig: Hollywoodreporter haben bis heute nicht herausgefunden, wo genau das Paar wohnt. Auch ihr genauer Beziehungsstatus ist unklar. Angeblich haben sie still und heimlich geheiratet - die Gerüchte wurden aber nie bestätigt.