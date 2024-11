Ausgenutzt: Jennifer Garner wünscht sich keinen Kontakt mehr zu Lopez

Davon, dass ihr Ex-Mann und Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder Ben Affleck seine Ex Jennifer Lopez geheiratet hat, soll Jennifer Garner von Anfang an nicht begeistert gewesen sein.

Mittlerweile habe sie aber genug von dem ewigen Drama. Garner soll sich inzwischen entschieden haben, sich von Lopez kategorisch zu distanzieren. "Jen möchte nicht länger mit J.Lo kommunizieren, es sei denn, es geht um die Kinder", plaudert eine Quelle gegenüber der Daily Mail aus. "Ihre Freunde meinen, sie hätte sich nicht so sehr darauf einlassen sollen, J.Lo dabei zu helfen, ihre Ehe mit Ben in Ordnung zu bringen."

"Vor allem, wenn man bedenkt, dass Jen während ihrer eigenen Ehe zeitweise gegen J.Lo angetreten war", so der Insider weiter. "Jen ist zu nett und wollte wirklich helfen, also versuchte sie es."

Es muss ein Stich ins Herz für Jennifer Garner gewesen sein, als in der Dokumentation "The Greatest Love Story Never Told" über Jennifer Lopez bekannt wurde, dass ihr Ex-Mann Affleck in all den Jahren ihrer Ehe alte Liebesbriefe und E-Mails, die er einst mit Lopez ausgetauscht hatte, aufbewahrt hat.

Obendrein schenkte der Schauspieler der Sängerin die intimen Briefe nach ihrem erneuten Zusammenkommen in Buch-Form. "Das ist ein Buch, das Ben mir zu unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hat", erzählte Jennifer Lopez in der Doku. "Es ist jeder Brief und jede E-Mail, die wir uns vor 20 Jahren und heute geschrieben haben", sagte sie, während sie einen kurzen Blick auf das Buch gewährte.

Affleck und Lopez waren bereits 2002 bis 2004 liiert. 2005 heiratete der Hollywoodstar seine Kollegin Jennifer Garner. Am 30. Juni 2015, einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag, gaben Affleck und Garner die Absicht bekannt, sich scheiden zu lassen.

Im Juni 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler wieder mit seiner Ex-Partnerin Jennifer Lopez zusammen ist. Das famose On-Off-Paar hat am 17. Juli 2022 geheiratet.