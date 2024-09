Unangenehm: Peinliches Ausweichmanöver zwischen Affleck und Lopez

Wie Page Six berichtet, wurden Affleck und Jennifer Lopez am Mittwoch in einem zeitlichen Abstand von nur 30 Minuten vor ihrem gemeinsamen Bürogebäude in Los Angeles gesehen.

Die beiden timten ihre Termine so, dass sie eine unangenehme Begegnung nur knapp verpassten.

Lopez wurde fotografiert, als sie mit einem ernsten Schmollmund das Gebäude betrat, während ihr Noch-Ehemann kurz nach ihrer Ankunft beim Wegfahren in seinem Auto gesichtet wurde (zu sehen hier). Zu einem Aufeinandertreffen kam es nicht.