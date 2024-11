Herzogin Meghan und Prinz Harry: Trennung nach Thanksgiving

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden nächste Woche getrennte Auftritt absolvieren.

Meghan und Harry: Getrennte Pläne nach Thanksgiving

Es wurde bestätigt, dass Harry am 4. Dezember anlässlich der DealBook-Konferenz der New York Times nach New York reisen wird, um bei der Veranstaltung eine Rede zu halten. Zudem werde der zweifache Vater verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen unterstützen, darunter African Parks, The HALO Trust und The Diana Award.