"Verdient nur Mitleid": Maite Kelly reagiert auf Gottschalks Bemerkung über ihre Figur

Schlagersängerin Maite Kelly hat auf Bemerkungen von Moderator Thomas Gottschalk über ihre Figur reagiert.

Gottschalk war zuletzt wegen Bodyshamings kritisiert worden, weil er in Vorbereitung auf seinen Auftritt bei Florian Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" in einem Podcast-Gespräch mit seinem Freund Mike Krüger angegeben hatte, er müsse Kelly wahrscheinlich zur Seite schubsen, damit man ihn sehe.

In einem Statement hob Kelly potenziell schädliche Auswirkungen abwertender Aussagen hervor und machte deutlich, dass sie Gottschalks Sager für verwerflich hält: "Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt", konterte sie in der deutschen Bild-Zeitung. "Gott sei Dank hat mein Vater mich mit genug Selbstliebe ausgestattet, dass Witze auf Kosten meiner Figur mich in meinem Leben am allerwenigsten gejuckt haben. Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Papa zu haben. Deswegen sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel. Und wir haben als Erwachsene die Pflicht, unsere Kinder, Brüder und Schwestern davor zu beschützen."

Bild hatte Gottschalk mit den Worten zitiert, er glaube schon genug Gags auf seine eigenen Kosten gemacht zu haben, um es sich in seinem Alter leisten zu können, "auch Maite nicht ungeschoren davon kommen zu lassen". Übrigens steht Kelly gar nicht auf der Gästeliste des ARD-"Adventsfest der 100.000 Lichter" am kommenden Samstag. In den letzten Jahren habe sie immer wieder gemerkt, dass es Systeme gibt, "die Frauen kleinhalten", sagte die Sängerin im vergangenen Jahr im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Sie weigere sich jedoch, sich auf diese einzulassen und möchte Frauen dazu ermutigen, sich untereinander mehr zu fördern. "Es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft kluge Mütter haben, die nicht in solchen Systemen - wie beispielsweise Minijobs - festgehalten werden", hatte sie damals angegeben. Ihre Mutterschaft und auch das Alleinstehen hätten ihr in den vergangenen Jahren die Kraft dafür gegeben, in einer von Männern dominierten Welt erfolgreich zu sein, sagte Kelly.

Gottschalk und Krüger beenden "Supernasen"-Podcast Als Kind von Dan und Barbara-Ann Kelly war Maite Kelly schon als Kind Teil der 1974 gegründeten Musikgruppe The Kelly Family. Als Schlagersängerin feierte sie unter anderem Erfolge mit den Liedern "Warum hast Du nicht nein gesagt" und "Sieben Leben für dich". Ihren RTL+-Podcast "Die Supernasen" wollen Gottschalk und Krüger heuer auslaufen lassen. Das teilte RTL der Deutschen Presse-Agentur mit. Bis dahin gebe es noch zwei Folgen am 3. sowie am 17. Dezember. Der Podcast war im April 2023 gestartet. Etwa alle zwei Wochen kam eine neue Episode. Bild berichtete, Gottschalk und Krüger hätten das Ende beschlossen, um weiteren Shitstorms aus dem Weg zu gehen: Sie seien es leid, fortwährend missverstanden zu werden. Viele seien nur darauf aus, ihnen einen Strick zu drehen, aus dem, was sie von sich gäben.