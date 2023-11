Abgang ohne Einsicht: Gottschalks vertane Chance

Gottschalk dürfte zufrieden sein: Er habe es im Laufe seiner Karriere stets geschafft, Generationen vor dem "TV-Lagerfeuer" zu versammeln, hieß es immer wieder. Aber auch die Kritik blieb nicht aus.

"Nichts darf man mehr sagen"

Der 73-Jährige wehrte sich bis zuletzt gegen einen zeitgemäßen Sprachgebrauch. In der letzten "Wetten, dass..?"-Show wähnte er sich am Ende in einer Opferrolle. Der Showmaster erklärte, was ihn bewogen habe, nun endgültig Schluss zu machen mit "Wetten, dass..?": Zum einen wolle er nicht, dass "man mir meine Gäste erklären muss". Zum anderen habe er im Fernsehen immer das gesagt, was er auch zu Hause gesagt habe. Inzwischen rede er im Fernsehen anders als zu Hause - weil er fürchte, dass er einen "Shitstorm" erzeugen könnte.

Daran hagelte es online Kritik: Gottschalk hätte vor einem Millionenpublikum anerkennen können, dass nicht er, sondern viele andere im Laufe seiner Karriere die Leidtragenden waren und damit ein Zeichen setzen, so der Tenor. In den sozialen Medien wurde während und nach der Show diskutiert. Gottschalks Rede barg Potenzial, das er nicht nutzte, hieß es etwa auf X (vormals Twitter):