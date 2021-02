Rassistische Sager und geschmacklose Witze: Thomas Gottschalk in der Imagekrise

Thomas Gottschalk blickt auf eine langjährige Karriere in der Entertainment-Branche zurück. Seit mehr als vier Jahrzehnten steht er inzwischen vor der Kamera. Bereits in den 70ern heuerte der Sohn eines Rechtsanwalts beim Radio an, zunächst als freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk, später - ab 1980 - moderierte Gottschalk unter anderem die RTL-Hitparade. Gleichzeitig bastelte der eloquente Bamberger an einer Karriere im TV. 1976 schaffte Gottschalk den Durchbruch im Fernsehen mit der Musikclip-Sendung "Szene", die später "Pop Stop" hieß. Es folgten weitere Moderationsjobs und Auftitte in Unterhaltungsfilmen wie "Die Supernasen" oder "Trabbi goes Hollywood".

Unvergessen: Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?"

Im deutschsprachigen Raum wurde Thomas Gottschalk aber vor allem als Moderator der Fernsehsendung "Wetten, dass...?" bekannt. 1987 übernahm Gottschalk die Sendung von Showerfinder Frank Elstner. Mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung vom September 1992 bis November 1993, als Wolfgang Lippert durch die Sendung führte, lud Gottschalk bis 2011 internationale Prominenz auf sein TV-Sofa und ließ diese als Wettpaten auf die skurrilsten Herausforderungen diverser Wettkandidaten setzen.

In der 192. Ausgabe von "Wetten, dass..?" am 4. Dezember 2010 verletzte sich der Wettkandidat Samuel Koch schwer, die Show musste abgebrochen werden. In der folgenden Sendung gab Gottschalk bekannt, dass er nach Ende der laufenden Staffel seine Arbeit bei "Wetten, dass..?" beenden werde. Nach dem schweren Unfall von Samuel Koch könne er nicht weitermachen wie bisher. Seitdem liege für ihn "ein Schatten auf der Sendung", der es ihm nicht erlaube, "zu der guten Laune zurückzufinden", die das Publikum "zu Recht" von ihm erwarte, erklärte der Entertainer damals. Nach insgesamt 151 Sendungen hängte Gottschalk 2011 seine Karriere als "Wetten, dass...?"-Moderator schließlich an den Nagel.

Seine Zeit bei "Wetten, dass...?" blieb dennoch unvergessen. Thomas Gottschalk trug maßgeblich zum langjährigen Erfolg der Show bei, die eine der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum und eine der letzten verbliebenen Samstagabendshows war. Als Gottschalks Markenzeichen galten vor allem sein gewagter Kleidungsstil, seine lockere Art und sein loses Mundwerk.

Rassistische Sager und geschmacklose Witze

Sein loses Mundwerk ist es nun aber, dass den einstigen TV-Liebling zuletzt einige Beliebtheitspunkte beim Fernseh-Publikum kostete. Auch wenn man Gottschalk in der Vergangenheit bei seinen zum Teil provokanten Witzen schon viel durchgehen ließ - das Image des Moderators ist zur Zeit etwas angekratzt.

In der Sendung "Die letzte Instanz" fiel der Moderator durch diskriminierende Aussagen auf. In der vergangene Woche zum zweiten Mal ausgestrahlten Sendung verteidigten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der einseitigenTalkrunde - bestehend aus Prominenten - rassistische Formulierungen und stritten die Existenz von Alltagsrassismus ab.