Was ein Beauty-Doc zu Lindsay Lohans Transformation sagt

Es ist über 20 Jahre her, dass sie in "Ein Zwilling kommt selten allein" im Alter von 12 Jahren ihr Kinodebüt gab.

Lindsay Lohan: Von der Skandal-Nudel zur Mama

In den Nuller-Jahren wurde die Tochter einer Managerin und eines Börsenmaklers zunächst als angesagter Nachwuchsstar gehandelt. Doch schon bald folgte der Absturz. Private und rechtliche Probleme brachten den ehemaligen Kinderstar ins Straucheln. In den letzten Jahren ist es stetig immer ruhiger geworden um die einstige Skandalnudel, die schon mit Alkohol- und Drogenproblemen von sich reden machte.

Im Sommer des vergangenen Jahres ist die einstige Troublemakerin erstmals Mama geworden. Hollywood hat sie weitgehend den Rücken gekehrt. Seit einiger Zeit lebt Lohan in Dubai. Im Juli 2022 gab sie bekannt, dass sie den Banker Bader Shammas geheiratet hat.

Öffentliche Aufritte absolviert der ehemalige Kinderstar nur noch selten. Selbst Paparazzi bekommen Lohan nicht mehr wirklich vor die Linse. Umso mehr verwunderte es, als sich die Schauspielerin Mitte November bei einem Screening von Netlfix' "Our Little Secret" im Paris Theatre in New York City mit einem neuen Look präsentierte.

Da musste man schon zwei Mal hinsehen, um Lohan zu erkennen. Und das lag nicht nur an ihrem Glamour-Outfit und der neuen Haarfarbe - zuletzt noch rothaarig, präsentierte sie sich nun mit glänzender, honigblonder Mähne.