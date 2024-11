Früher und heute: Diese Stars werden seit ihrer Jugend immer schöner

Am Montagabend fand in New York die Premiere von Lindsay Lohans neuer Netflix-Weihnachtskomödie "Our Little Secret" statt. Dabei staunten viele über Lohans jugendliches Erscheinungsbild und insbesondere ihre makellose Porzellanhaut. Doch die Beauty-Medizinerin Katy Rosenthal meinte gegenüber der Bild-Zeitung: "Es sieht so aus, als ob ein sehr guter Arzt ganz dezent Kinn, Jawline, Wangen, Mittelgesicht und Lippen mit Fillern aufgepolstert hätte. Eventuell wurden Kollagenstimulatoren ergänzt."