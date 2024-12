Pitt muss brisante Dokumente über Missbrauch an Jolie und Kindern offenlegen

Jolie will laut Gerichtsunterlagen belegen, dass "körperliche Misshandlungen" durch Pitt in der Ehe "schon weit vor dem Zwischenfall im Privatjet, der zur Scheidung führte", begonnen haben. Mit ihrer Forderung scheint sie jetzt einen ersten Erfolg zu verbuchen.

Fotos von Jolies Verletzungen sollen Gewalt beweisen

2022 wurden Fotos von Angelina Jolies Verletzungen enthüllt, die sie mutmaßlich bei einem Kampf mit Pitt im September 2016 im Privatjet erlitten haben soll – sowie bisher unbekannte Details zu der folgenschweren Auseinandersetzung, welche das Ende von Jolies und Pitts Ehe markierte.

Die Oscar-Preisträgerin Jolie reichte Fotos von Blutergüssen an Hand und Ellbogen für eine FBI-Untersuchung des Vorfalls ein. Wie Page Six berichtet, erzählte Jolie den FBI-Beamten, dass ihr damaliger Ehemann, der während der Flugreise heftig getrunken haben soll, sie in einer Toilette an Bord des Rückflugs von Nizza in die USA angeschrien haben soll.

Der Schauspielerin zufolge soll Pitt sie damals am "am Kopf und an den Schultern gepackt", sie geschüttelt, sie gegen die Badezimmerwand gestoßen und sie angeschrien haben: "Du zerstörst diese Familie." Zwei ihrer minderjährigen Kinder, deren Namen in dem Bericht unkenntlich gemacht wurden, sollen damals weinend vor der Tür gestanden haben und gefragt haben: "Geht es dir gut, Mama?"

Brad Pitt soll dem Bericht zufolge seinen Kindern daraufhin zugeschrien haben: "Nein, Mama geht es nicht gut. Sie ruiniert diese Familie. Sie ist verrückt." Eines ihrer Kinder habe Jolie zufolge dem Hollywoodstar widersprochen und ihm gesagt, dass nicht ihre Mutter, sondern er - also Pitt - die Familie ruiniere. Die Schauspielerin will gesehen haben, wie ihr Ex-Mann auf eines der Kinder zurannte, als würde er dieses angreifen wollen. Sie habe Pitt daraufhin mit einem Würgegriff gepackt. Dieser habe versucht, sich aus der Umklammerung zu befreien, indem er Jolie auf die Stühle hinter ihnen gestoßen habe.

Angelina Jolies Bericht zufolge soll sie durch den Vorfall Verletzungen an Rücken und Ellbogen erlitten haben, die sie mit Fotos dokumentiert hat. Auch Jolies Hand sei während der Auseinandersetzung verletzt worden, heißt es in den Unterlagen.