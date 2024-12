Fiona Erdmann: Sehr emotionales Video über "Regenbogenbaby"

Influencerin und Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Fiona Erdmann (36) erwartet nach mehreren Fehlgeburten wieder ein Baby. Es ist ihr bereits drittes Kind, aber erst ihr zweites "Regenbogenbaby". Was das genau bedeutet, erklärt sie in einem aktuellen und sehr emotionalen Video auf Instagram.

Auch Tochter Neyla ist ein Regenbogenbaby

Im Video ist auch Erdmanns Tochter Neyla (2) zu hören. Auch sie sei ein Regenbogenbaby, da Erdmann eine Fehlgeburt erlitt, bevor sie auf die Welt kam. "Neyla war unser erstes Regenbogenbaby und hat uns gezeigt, dass kleine Wunder geschehen", so die 36-Jährige. "Und nun, bekommen wir unser 2tes [sic!] Regenbogenbaby. Und das nur ein paar Monate nachdem wir sehr traurige Zeiten hinter uns haben. Wir freuen uns so sehr auf unser Baby… so so sehr. (...) Du wirst ganz sehnsüchtig erwartet."

Im Jänner dieses Jahres gab Erdmann bekannt, erneut eine Fehlgeburt durchgemacht zu haben.

Auch Neyla selbst richtet im Video einige Worte (auf Englisch) an ihr noch ungeborenes Geschwisterchen: "Hi Baby! Ich bin Neyla. Ich bin auch ein Regenbogenbaby, wie du!"

Erdmann lebt seit 2018 in Dubai, gemeinsam mit ihrem Partner (die beiden sind nicht verheiratet) Moe und ihren Kindern, Sohn Leo (4) und Tochter Neyla (2). 2017 verstarb ihr erster Ehemann, der Tunesier Mohammed O., an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Nur ein Jahr zuvor war Erdmann Mutter gestorben.