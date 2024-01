Fiona Erdmann spricht über erneute Fehlgeburt

Model und Influencerin Fiona Erdmann hat erneut ein ungeborenes Kind verloren und sich mit eindringlichen Worten an ihre Follower und Followerinnen gewandt. "Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen", schrieb die 35-Jährige am Montagabend auf Instagram. Mit ihrem Partner Moe, Sohn Leo und Tochter Neyla lebt sie in Dubai. Unter ihrem Herzen befinde sich "ein kleines Baby", aber "das Mäuschen" sei nicht stark genug gewesen.