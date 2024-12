Nicole Kidman nach persönlichem Verlust: Bemüht um Versöhnung mit Adoptivkindern

Jetzt berichtet ein Insider, die Schauspielerin würde sich nach all den Jahren eine Annäherung an ihre beiden Adoptivkinder wünschen.

Wegen des Todes ihrer Mutter hatte Kidman heuer auch nicht an der Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig teilgenommen. Dort gewann Kidman den Preis als beste Schauspielerin für "Babygirl". In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: "Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf." Ihr Herz sei gebrochen, hatte Kidman mitgeteilt. Der Regisseur Brady Corbet, der den Silbernen Löwen für die beste Regie gewann, sprach Kidman auf der Bühne sein Beileid aus.

Ihre verstorbene Mutter Janelle Ann hat Kidman als Mentorin beschrieben. "Meine Mama war ein wichtiger Wegweiser in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", so die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin Extra. Janelle Ann wurde 84 Jahre alt.