Krise? Bill Kaulitz heizt Gerüchte um Trennung von Marc Eggers an

Bill Kaulitz entfolgt Freund Marc Eggers auf Instagram

Der Grund: Kaulitz hat Eggers auf Instagram entfolgt. Fans und die Boulevardpresse fragen sich daher, ob sich das Paar vielleicht getrennt haben könnte.

Bill Kaulitz hat sich zu den Mutmaßungen zu seinem Beziehungsstatus' bisher nicht offiziell geäußert und auch nicht erklärt, wieso er seinen Liebsten aus seiner Follower-Liste entfernt hat.

Gerüchte, dass Bill Kaulitz und Eggers ein Paar seien, haben bereits seit einiger Zeit kursiert, bevor die beiden ihre Liebe offiziell machten. In der Vergangenheit wurden der Sänger und das Model öfters miteinander gesichtet, unter anderem küssend am Münchener Oktoberfest 2023. Beide waren auch in Projekten des Anderen zu sehen, sei es in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" oder in Eggers YouTube-Vlog.

Marc Eggers ist neben seiner Karriere als Model auch als Influencer, Unternehmer und Schlagersänger tätig.