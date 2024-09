Bill Kaulitz: "Bin mit einem Mann zusammen"

In der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" enthüllte Bill mit überraschend klaren Worten, einen festen Partner an seiner Seite zu haben: "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel", antwortet er auf die Frage einer Userin, wie die beiden ihren Partner/ihre Partnerin vorstellen würden, wenn man noch nicht verheiratet ist.

Ist Kaulitz mit Marc Eggers zusammen?

Auch wenn sich der 35-Jährige weigert, intimere Details aus der Beziehung zu verraten, vermuten Fans, längst zu wissen, um wen es sich bei Bills neuer Liebe handelt: nämlich um das deutsche Model Marc Eggers (37), der auch als Influencer, Unternehmer und Schlagersänger tätig ist und sich mittlerweile einen Namen machen konnte.

Gerüchte, dass die beiden ein Paar seien, kursieren schon länger. In der Vergangenheit wurden Kaulitz und Eggers öfters miteinander gesichtet, unter anderem küssend am Münchener Oktoberfest 2023. Beide tauchten bereits in Projekten des Anderen auf, sei es in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" oder in Eggers YouTube-Vlog. Eggers hatte Kaulitz daraufhin zudem zu Klums berühmter Halloween-Party begleitet. Zuletzt wurden sie gemeinsam beim "Glücksgefühle-Festival" gesehen, sowohl backstage als auch gemeinsam auf der Bühne bei Eggers Auftritt.