Bill Kaulitz, "Tokio Hotel"-Sänger, Netflix-Star und Zwillingsruder von Heidi Klums Ehemann Tom, ist neues Gesicht von "Rainbow Wool" – und hat gleichzeitig die Patenschaft für ein homosexuelles Schafpärchen übernommen.

Auch Schafe können schwul sein Schäfer Michael Stücke ist Mitglied der Organisation "Gayfarmer" und hat die erste Farm für schwule Schafe in Deutschland, angesiedelt in Nordrhein-Westfalen, gegründet. Stücke ermöglicht schwulen Böcken, die in der industriellen Zucht, da sie sich nicht fortpflanzen, keinen "Wert" haben und deshalb meist getötet werden, ein glückliches und artgerechtes Leben auf seiner Farm. Etwa zehn Prozent der männlichen Schafe sind homosexuell, heißt es im Aufklärungsvideo von "Rainbow Wool".

Stücke produziert "Wolle schwuler Schafböcke und setzt damit ein mutiges Fashion-Statement für die LGBTQIA+ Community", heißt es in der Presseaussendung. Bei "Rainbow Wool" handelt es sich um die weltweit erste Mode-Linie, die aus der Wolle schwuler Schafböcke (aktuell 20 an der Zahl) hergestellt wird. Entstanden ist dieser exklusive Look in Zusammenarbeit mit Stardesigner Kilian Kerner und dem Berliner Couture Designer Danny Reinke.

Homosexualität gilt in 62 Staaten nach wie vor als Verbrechen. "Rainbow Wool" finanziert deshalb Projekte, die queere Menschen im Kampf um Gleichstellung unterstützen. Der Erlös geht an den LSVD+ - Verband Queere Vielfalt.

Bill Kaulitz ist Patenpapa von Karl und Wolli Schäfer Stücke bietet auch Schafpatenschaften an: "Mit den zusätzlichen Einnahmen kann ich mehr Rainbow Wool produzieren und so noch mehr Initiativen unterstützen, die queeren Menschen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen", sagt er. Und zugleich werden so auch weitere schwule Böcke gerettet. Einer der ersten, die eine Patenschaft für ein schwules Schafpärchen, nämlich Karl und Wolli, übernahm, ist Bill Kaulitz. Der 35-Jährige ist das Gesicht der Marke und hat den Haute-Couture-Look von "Rainbow Wool" mitgestaltet. Zusätzlich ist eine einmalige Kollektion entstanden, bestehend aus Statement-Pieces wie Schnürsenkeln, Patches und Caps.

Auf der Instagram-Seite von "Rainbow Wool" sieht man ein kurzes Video, das zeigt, dass sich Kaulitz inmitten der Schafherde sichtlich wohlfühlt. In einem anderen Video wird auf humorvolle Weise über Homosexualität im Tierreich aufgeklärt. Natürlich kann man auch selbst eine Patenschaft für schwule Schafe übernehmen.