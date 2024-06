Sind Kategorien wie schwul und lesbisch noch zeitgemäß?

PRO

Wir leben in einer Gesellschaft, die von Normen und Kategorien bestimmt wird. Nicht schwierig, hier einen Zusammenhang zu erkennen. Absurd ist es aber schon: Wir haben durch unsere Kultur und durch unser besessenes Streben nach einem allumfassendem Verständnis diese Regeln und Kategorien selbst erschaffen. Nun leiden wir darunter. Typisch Mensch, irgendwie.



Schon in der Homo-Befreiungsbewegung der 70er-Jahre stand eine streng abgegrenzte „gay identity“ im Fokus. Gut gemeint, aber die Folge war ein enormer Druck innerhalb der Community: Bist Du nicht wie Ich, ist das Du auch kein Wir. Die mögliche Ausgrenzung wurde zum permanent bedrohlichen Damoklesschwert, Fragen der Dazugehörigkeit lösten eine kollektive Umarmung ab. Verändert hat sich in den letzten 50 Jahren nur bedingt etwas. Die LGBTIQ-Community – trotz wachsendem Buchstabensalat – ist nach wie vor von Stigmatisierung und Ausschluss in den eigenen Reihen geprägt.



In einer Zeit der (an)gepriesenen Individualität dürfen Schubladen keinen Platz mehr haben. Der Begriff „Queer“ im akademischen Sinn definiert sich durch Nicht-Definition und Offenheit. Scheinbare Oppositionen wie homo/hetero, innen/außen, natürlich/unnatürlich, Mann/Frau werden aufgelöst und obsolet. Lasst uns doch alle etwas mehr queer sein.

Das Ich ließe sich so leichter finden.

Und lieben.



Manuel Simbürger ist Redakteur am KURIER-Newsdesk