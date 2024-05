Pride Month in Wien: 10 Veranstaltungen zum LGBTIQ-Monat

Warum gibt es den Pride Month und die Pride Parade?

Der englische Begriff "Pride" stammt aus der amerikanischen Queer-Bewegung und beschreibt wortwörtlich den stolzen Umgang mit der eigenen Sexualität.

Der Monat Juni steht im Zeichen dieses Lebensgefühls, die Feierlichkeiten gehen auf den Gedenktag Christopher Street Day (CSD) zurück. Dieser erinnert an den Aufstand von Homosexuellen und weiteren queeren Minderheiten gegen polizeiliche Willkür im Greenwich Village in New York, genauer gesagt in der Christopher Street: Dort ereignete sich immer wieder Razzien der Polizei, die am 28. Juni 1969 in der Bar "Stonewall Inn" einen gewalttätigen Höhepunkt fanden. Lesben, Schwule, Dragqueens, Trans-Personen und Schwarze setzten sich an diesem Abend erstmals gegen die Schikane zur Wehr, es folgten tagelange Straßenschlachten mit der Polizei.

In Erinnerung an diese Ereignisse von 1969 organisiert die LGBTIQ-Bewegung seit den 70er-Jahren jährlich im Juni Veranstaltungen unter dem Begriff "CSD". In Wien trägt die große "Gay-Pride-Parade" – seit ihrer ersten Durchführung 1996 – allerdings den Namen "Regenbogenparade".