Fergie nach Epstein-Skandal am Tiefpunkt: Aktuelle Wohnsituation zeigt verzweifelte Lage
Zusammenfassung
- Sarah Ferguson geriet nach Enthüllungen über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein erneut in die Schlagzeilen und verlor Schirmherrschaften.
- Die Herzogin von York zog sich nach dem Skandal aus der Öffentlichkeit zurück und verlässt kaum noch die Royal Lodge.
- Experten halten ein Comeback ins royale Rampenlicht für unwahrscheinlich, Fergie müsse sich nun längere Zeit bedeckt halten.
Sarah Ferguson war es dank ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew in der Vergangenheit vergönnt, ein Leben in Saus und Braus zu führen. Die Herzogin von York war einst für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt.
Neuer Tiefpunkt im Leben von Sarah Ferguson
Über ihre vermeintliche Ausgaben schreibt Andrew Lownie in seinem Buch "Entitled": "Doch ebenso erstaunlich war ihr extravaganter Lebensstil, ihre Exzesse. Sie gab in epischem und oft gedankenlosem Ausmaß Geld aus, das sie meist nicht besaß." 2010 folgten bittere Konsequenzen: Fergie, deren Ehe mit Andrew 1996 offiziell geschieden wurde, musste 2010 Pleite anmelden.
In den vergangenen Jahren setzte Ferguson alles daran, ihr angekratztes Image wieder aufzupolieren und finanziell auf die Füße zu kommen. Jüngste Enthüllungen um ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein machen Fergie einmal mehr zum schwarzen Schaf.
Nachdem Details ihrer E-Mail-Korrespondenz mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier ans Licht gekommen waren, verlor sie die Schirmherrschaft mehrerer Stiftungen. Quellen aus dem Palast berichten, Charles würde es bevorzugen, wenn sich die Yorks in Zukunft von royalen Events fernhalten.
Und auch, was ihre privaten Lebensumstände betrifft, muss sie jetzt nun nie dagewesene Abstriche machen.
Bericht: Fergie "versteckt" sich in Royal Logde
Aus dem Rampenlicht hat sich Fergie zurückgezogen. Laut Mirror verlasse sie die Royal Lodge, die sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Andrew bewohnt, kaum noch.
Normalerweise sei die Herzogin im Windsor Great Park ein vertrauter Anblick. Nicht selten sehe man sie beim Einkaufen oder beim Spazierengehen mit ihren Hunden.
Adels-Experte Richard Palmer stellt jedoch fest: Seit Fergies E-Mail an Epstein vor einigen Wochen ans Licht kam, habe man "keine Spur von ihr" gefunden. Es macht ganz den Eindruck, als würde sich die Herzogin auf der Royal Lodge verstecken.
Es heißt, Ferguson versuche, sich bedeckt zu halten nach den jüngsten Skandal um ihre brisante Nachricht, in der sie den Unternehmer als treuen Freund bezeichnete - zu einer Zeit, in der sie sich eigentlich öffentlich von Epstein distanziert hatte.
Expertin: "Fergie muss sich eine ganze Weile bedeckt halten"
Aktuell sieht es so aus, als hätte Fergie alle ihre Chancen auf eine Daseinsberechtigung auf dem royalen Parkett verspielt. Die Biografin der Herzogin, Ingrid Seward, die Ferguson und ihre Familie seit den 1980er Jahren kennt, schließt ein eventuelles Comeback zwar nicht kategorisch aus, sagt aber, dass es nicht einfach sein wird.
Fergie sei "so oft zurückgekommen. Dieses Mal muss sie wahrscheinlich etwas tun, was sie noch nie zuvor getan hat: sich eine ganze Weile bedeckt halten", erzählt Seward gegenüber inews.co.uk.. Dass sie und Prinz Andrew mit dem Rest der königlichen Familie beim traditionellen festlichen Gottesdienst in Sandringham erscheinen könnten, halten Adels-Experten für unwahrscheinlich.
