Sarah Ferguson war es dank ihrer Hochzeit mit Prinz Andrew in der Vergangenheit vergönnt, ein Leben in Saus und Braus zu führen. Die Herzogin von York war einst für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt.

Neuer Tiefpunkt im Leben von Sarah Ferguson

Über ihre vermeintliche Ausgaben schreibt Andrew Lownie in seinem Buch "Entitled": "Doch ebenso erstaunlich war ihr extravaganter Lebensstil, ihre Exzesse. Sie gab in epischem und oft gedankenlosem Ausmaß Geld aus, das sie meist nicht besaß." 2010 folgten bittere Konsequenzen: Fergie, deren Ehe mit Andrew 1996 offiziell geschieden wurde, musste 2010 Pleite anmelden.

In den vergangenen Jahren setzte Ferguson alles daran, ihr angekratztes Image wieder aufzupolieren und finanziell auf die Füße zu kommen. Jüngste Enthüllungen um ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein machen Fergie einmal mehr zum schwarzen Schaf.

Nachdem Details ihrer E-Mail-Korrespondenz mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier ans Licht gekommen waren, verlor sie die Schirmherrschaft mehrerer Stiftungen. Quellen aus dem Palast berichten, Charles würde es bevorzugen, wenn sich die Yorks in Zukunft von royalen Events fernhalten.

Und auch, was ihre privaten Lebensumstände betrifft, muss sie jetzt nun nie dagewesene Abstriche machen.